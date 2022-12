Migrants : deux rassemblements prévus ce dimanche matin à Saint-Brévin-les-Pins

L'installation d'un centre d'accueil de demandeurs d'asile (Cada) à la Pierre-Attelée à Saint-Brévin-les-Pins en Loire-Atlantique fait polémique. Deux rassemblements sont prévus ce dimanche matin. D'un côté, celui des opposants, notamment certains riverains et des partis d'extrême droite comme le RN et Reconquête qui craignent l'arrivée de migrants dans la commune. De l'autre, les défenseurs du projet, comme des associations qui aident les demandeurs d'asile, et le "collectif des Brévinois attentifs et solidaires".

Bis repetita ?

Le projet est dans les tuyaux depuis plusieurs années et a comme un air de déjà vu. Il y a cinq ans, en 2016, la ville de Saint-Brévin a décidé d'accueillir des migrants après le démantèlement du camp de Calais. Et à l'époque,

c'était déjà très controversé. Aujourd'hui, c'est un centre d'hébergement qui doit ouvrir fin 2023 à la Pierre-Attelée.

Depuis le début des travaux en septembre la polémique enfle. D'un côté, des riverains du "collectif de préservation de la Pierre-Attelée" craignent pour la sécurité de leurs enfants, car l'école est juste à côté du futur centre. De l'autre, les défenseurs de ce même centre menés par le "collectif des Brévinois attentifs et solidaires", collectif crée suite aux tensions de 2016.

Ce sont donc deux rassemblements prévus ce dimanche matin à Saint-Brévin. De quoi rappeler les deux rassemblements à Callac, dans les Côtes-d'Armor, au mois de septembre, où l'ouverture d'un centre d'hébergement avait divisé les habitants de cette commune de 2.200 habitants.

Des renforts de sécurité

L'appel à manifester contre le centre de Saint-Brévin-les-Pins a été relayé par plusieurs partis d'extrême droite comme Reconquête ou le Rassemblement national. Le maire, Yannick Morez (DVD), craint des débordements et a demandé des renforts de sécurité. "Tout a été fait pour qu'ils ne puissent ni se croiser ni se rencontrer, explique-t-il. Tout a déjà été organisé avec la préfecture, les forces de police et de gendarmerie. Ce que l'on peut craindre, ce sont des casseurs, c'est pour cela que nous avons demandé aux commerçants de tout ranger à l'intérieur de leurs boutiques pour éviter que certains objets ne servent de projectiles. Ce serais vraiment dommage d'en arriver là, et de privilégier la violence aux idées."

Le site devrait être livré fin 2023. Géré par l'association Aurore, il devrait accueillir 110 personnes, majoritairement des familles d'après la préfecture. Et le maire de Saint-Brévin veut rassurer : pour lui, il n'y aura pas de problèmes d'insécurité. "Depuis 2016, il y a des réfugiés dans la commune, et tout s'est bien passé. Le Cada, ce sont des personnes qui sont en attente de papiers. Je ne vois pas pourquoi cela dégénèrerais plus que depuis 2016."

Les partisans au projet organisent un rassemblement statique sur le boulevard Padioleau dès 10h30 ce dimanche. Les opposants appellent à une marche dans les rues de Saint-Brévin-les-Pins. Le départ est à 11h au parking de la Bresse.