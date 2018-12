Bras de fer entre Matignon et la ville de Nantes : qui paiera la facture pour les migrants du square Daviais ?

La ville de Nantes a dépensé quatre millions d'euros pour prendre en charge les migrants du square Daviais. Sollicité par Johanna Rolland, maire de Nantes, pour participer au financement, le Premier ministre vient de répondre non car cela "correspond à un choix libre et assumé de la municipalité".

Edouard Philippe et Johanna Rolland, dans la cour de l'hôtel de ville de Nantes, le 5 juillet 2018

Nantes, France

Qui va payer la facture de la prise en charge des migrants du square Daviais à Nantes ? Montant : quatre millions d'euros (nourriture, réquisitions des gymnases, hébergement d'urgence...etc), payés par la ville. Depuis, Johanna Rolland, maire de Nantes, a demandé à l'Etat d'étudier la prise en charge des dépenses engagées par la ville immédiatement après l'évacuation du square Daviais à la mi-septembre, où se trouvait un campement avec de nombreuses tentes et plusieurs centaines de migrants.

Dans un courrier en date du 29 novembre, le premier ministre apporte une réponse : c'est non. "L'engagement de ces dépenses correspond à un choix libre et assumé de la municipalité", estime Edouard Philippe. Le chef du gouvernement précise que "le paiement par l'Etat de certaines [de ces dépenses] serait d'ailleurs contestable : par exemple, la prise en charge de frais de restauration ne se justifie pas pour des demandeurs d'asile qui, par définition, bénéficient de l'allocation pour demandeur d'asile qui vise à couvrir ce genre de dépenses".

Les discussions avec l'Etat vont se poursuivre

Johanna Rolland, qui avait été très active cet été pour gérer cette crise des migrants, semble donc se faire renvoyer dans les cordes par Matignon ? Sollicitée par France Bleu Loire Océan ce jeudi, la municipalité relativise et répond que "les échanges sont réguliers avec les services de l’État au niveau local [la préfecture], et avec ceux du Premier Ministre. Nous sommes au début d’un processus d’échange et de discussions pour arriver à ce que l’État prenne en charge à la fois l’aspect financier mais également les personnes encore hébergées par la Ville".

Lors du conseil municipal du 12 octobre, les élus LREM, comme Hervé Grelard, avaient voté pour, mais l'opposition de droite avait refusé de prendre part au vote concernant cette enveloppe exceptionnelle de quatre millions d'euros pour l'accueil des migrants. Les élus Les Républicains reprochaient à la municipalité nantaise de porter un "discours sur l'accueil inconditionnel des migrants" dans la ville et donc de "mettre un doigt dans un engrenage". Les élus