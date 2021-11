Migrants : "J'ai pas envie que les plages du littoral deviennent des cimetières", réagit Brigitte Bourguignon

Deux jours après le naufrage d'une embarcation qui a fait 27 morts au large de Calais, la ministre déléguée à l'Autonomie Brigitte Bourguignon a exprimé son émotion ce vendredi matin sur France Bleu Nord.

"C'est un drame d'abord et avant tout humain qui nous interpelle tous. Moi, j'ai pas envie que les plages du littoral deviennent des cimetières pour des enfants et des femmes", a déclaré l'ancienne députée du Pas-de-Calais.

Brigitte Bourguignon constate que "le phénomène qui était circonscrit sur Calais s'est déplacé". Elle a dénoncé ce vendredi sur France Bleu Nord "cette pratique nouvelle de passage par Zodiac orchestrée par passeurs peu scrupuleux", alors que la mer est dangereuse.

Des "coquilles de noix" à côté des gros bateaux

"Moi, je connais très cette question pour aller souvent voir comment se passent les choses, notamment au Cross Gris-Nez. Quand vous allez voir le passage des bateaux, des grands navires, des paquebots qui sont dans les mers du Nord, vous savez aussi que ce sont des coquilles de noix qui se trouvent à côté de ces trafics là, avec une eau très froide, et on charge et on surcharge des bateaux qui ne sont pas destinés à cela", a souligné la ministre.

Interrogée sur l'appel du Premier ministre britannique Boris Johnson à ce que la France reprennent tous les migrants qui traversent la Manche, Brigitte Bourguignon a répondu ne pas être la mieux placée pour répondre à cette question.