Migrants : la France va prendre en charge une partie des passagers de l'Ocean Viking

La France va prendre en charge 150 migrants sur les 356 passagers secourus par l'Ocean Viking et qui attendaient, pour certains, depuis deux semaines en mer, a indiqué le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner ce vendredi.

Les migrants vont pouvoir être débarqués sur l'île de Malte, alors que SOS Méditerranée et Médecins sans frontières avaient indiqué commencer à manquer de vivres. Parmi les 356 passagers, on compte quatre femmes et cinq enfants de un à six ans, ainsi qu'une centaine de mineurs de moins de 18 ans, dont 80% voyagent seuls, parfois âgés de 13 ou 15 ans.

France, Allemagne, Irlande, Luxembourg, Portugal et Roumanie vont prendre en charge des migrants

Ensuite, les migrants seront répartis entre la France, l'Allemagne, l'Irlande, le Luxembourg, le Portugal et la Roumanie. Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a annoncé que la France accueillera 150 des 356 migrants. Il a souligné que "la France maintient sa solidarité", trois jours après avoir décidé de recueillir 40 migrants du navire espagnol Open Arms.

Médecins sans frontières dénonce "14 jours de souffrances inutiles"

"Après 14 jours de souffrances inutiles, la totalité des 356 personnes à bord de l'Ocean Viking débarqueront finalement à Malte", a déclaré Médecins sans frontières, qui estime aussi que les Européens doivent désormais se doter d'un mécanisme prévisible et non plus s'en remettre à des négociations au cas par cas.