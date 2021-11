Migrants : malgré le froid, les tentatives de traversées de la Manche ne diminuent pas

Trois morts et quatre disparus : c'est le triste bilan des tentatives de traversées de la Manche à bord de bateaux de fortune, entre la côte d'Opale et l'Angleterre, depuis le début de l'année 2021. Cette fin d'année est particulièrement meurtrière : trois personnes ont disparu jeudi

Malgré les températures qui chutent, les migrants sont toujours aussi nombreux à tenter la traverser de la Manche, entre le Calaisis et l'Angleterre. 71 migrants ont été secourus ce vendredi entre Dunkerque et Boulogne-sur-mer.

Trois personnes sont portées disparues depuis jeudi matin, alors qu'elles tentaient la traversée du détroit du Pas-de-Calais en kayak. Leurs compagnons d'infortune ont pu être secourus, et ils ont signalé leurs disparition aux autorités.

Depuis le début de l'année 2021, le bilan officiel des autorités françaises fait état de trois morts et quatre disparus. Deux personnes sont décédées, rien qu'entre le 2 et le 4 novembre dernier. "Nous sommes surpris par ces chiffres toujours élevés de personnes qui cherchent à traverser le détroit", note la capitaine de corvette Véronique Magnin, porte-parole de la Préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord, "alors que les conditions météo sont dégradées, avec une température de l'eau qui chute, des brumes assez fréquentes, et donc un risque accru pour la vie humaine".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

On voit que les exilés prennent plus de risques

Habituellement, à partir d'octobre-novembre, le nombre de migrants dans le Calaisis diminue, l'an dernier à la fin de l'hiver, ils étaient environ 400 selon les associations. Aujourd'hui elles en comptent 2500 entre Calais et Grande-Synthe. Pour François Guennoc, le président de l'Auberge des migrants, le bilan des autorités est en-dessous de la vérité : "on doit être à une dizaine de disparitions, des personnes qu'on ne retrouvera jamais, car la mer ne rend pas tous les cadavres. Même si on n'est pas dans les chiffres de la Méditerranée, on voit que les exilés prennent plus de risques. Alors que les conditions météo ne sont pas très bonnes, les passeurs poussent peut-être les gens à partir".