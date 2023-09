Migrants: Menton met à disposition un terrain jouxtant le poste frontière pour faire face à un possible flux

Le maire Yves Juhel a d'abord dit non aux autorités françaises qui souhaitent anticiper un afflux possible de migrants venant de Lampédusa. Le gouvernement dit en effet craindre une arrivée massive de migrants aux frontières. Alors, les préfectures ont des ordres de missions. Dans les Alpes-Maritimes, elle consiste à anticiper ce qui pourrait se passer à la frontière franco-italienne. Actuellement, dans le département, 150 à 200 migrants peuvent être accueillis mais pas plus. Il s'agit donc de trouver des sites qui pourraient temporairement prendre en charge ce flux supplémentaire. Le maire Menton a malgré tout cherché et trouvé.

Un terrain à côté du poste frontière prêt à accueillir temporairement les migrants

Ce lundi, Yves Juhel propose donc "une parcelle municipale à coté du poste frontière et des services de la police aux frontières. Il pourrait être mis à disposition des services de l’Etat et de la Protection Civile. Cette solution transitoire, permettrait de gérer administrativement une centaine de clandestins adultes qui cherchent à venir en France sans titre de séjour, de façon à ce que leur demande soit étudiée. Ils seront encadrés par une compagnie de CRS, sans possibilité d’aller et venir sur notre territoire. Si leur demande n’est pas valide, ils seront raccompagnés par les autorités à la frontière italienne".

Yves Juhel reste opposé malgré tout à toutes réquisitions

Dans le même communiqué, publié ce lundi, Le Maire de Menton dément "toute installation de camps de migrants sur la commune de Menton, en particulier sur le stade Rondelli, qui n’a pas d’assainissement, est en zone inondable et soumis à de forts coups de mer" Il précise également être "opposé à toute réquisition, de quelque nature que ce soit, en particulier pour nos hôteliers qui seraient mis devant le fait accompli, en pleine saison touristique."