Migrants : nouveau record de traversées de la Manche par le détroit du Pas-de-Calais

Des gendarmes patrouillent sur la plage et dans les dunes de la Côte d'Opale pour empêcher les migrants de traverser la Manche à bord d'embarcations de fortune.

Par temps clair, depuis les plages de la côte d'Opale, on voit les falaises du Kent. Ces dernières années, les tentatives de traversées de la Manche par des migrants, via le détroit du Pas-de-Calais, se multiplient.

En attestent les derniers chiffres du ministère britannique de l'Intérieur : au moins 828 migrants ont traversé la Manche samedi 21 août pour gagner les côtes anglaises. Ce nouveau record journalier porte à plus de 12.000 le nombre de personnes ayant effectué la dangereuse traversée en 2021, le plus souvent à bord d'embarcations de fortune, dans le détroit le plus fréquenté du monde.

Une centaine de migrants secourus en une journée

Le ministère de l'Intérieur a précisé avoir, avec la collaboration des autorités françaises, avoir empêché plus de 10.000 tentatives de traversées cette année et procédé à près de 300 arrestations depuis juillet 2020. Ce même samedi, 102 migrants ont été secourus en mer côté français, selon la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord.

