Migrants à Paris : les écologistes demandent la création de nouveaux centres d'accueil

En cette journée mondiale des réfugiés, les élus écologistes au Conseil de Paris sont allés rencontrer des migrants à la porte de la Chapelle. Des centaines s'entassent de nouveau dans la rue, faute de place dans le seul centre de premier accueil de la capitale.

Ils survivent au milieu des déchets, dorment sur des bouts de cartons, n'ont pas d'endroit où se laver et trouvent difficilement de l'eau en cette période caniculaire. Pourtant leur seul espoir est ici, porte de la Chapelle à Paris. C'est là, dans le XVIIIe arrondissement au nord de la capitale qu'a ouvert en novembre 2016 un centre de premier accueil des migrants. Comme son nom l'indique, il accueille les nouveaux arrivants. 11 000 y sont déjà passés depuis son ouverture. Aucun n'est resté plus de dix jours, après quoi ils ont été redirigés vers un centre d'hébergement d'urgence (CHU) en Île de France, ou dans un centre d'accueil et d'orientation (CAO) ailleurs dans le pays. Aujourd'hui le centre sature et près de 1 000 migrants attendent donc à proximité dans la rue.

Environ 90 migrants arrivent chaque jour à Paris

Avec une capacité de seulement 400 lits, le centre de la porte de la Chapelle est saturé. Pour David Beliard, coprésident du groupe des élus écologistes à la mairie de Paris, "il faut absolument d'autres centres d'accueil à Paris, en Île de France, mais aussi dans toutes les grandes métropoles". Fatoumata Koné, conseillère élue du XIXe arrondissement, est elle persuadée qu'avec une "réelle organisation territoriale" l'accueil des primo-arrivants serait fluidifié et l'installation de camps de fortune raréfiée. Les écologistes interpellent donc le gouvernement pour qu'il agisse enfin et prenne la suite des villes comme Paris qui ont pris l'initiative jusqu'à maintenant.

« Le courage d'assumer, ce serait d'ouvrir des campements d'urgence comme ceux de l'ONU dans les zones de guerre ou de famine. Ce sera toujours moins pire que ces gens qui vivent dehors, sous la canicule, sous la pluie, sans eau, sans WC, sans rien ! De toute façon l'État est incapable d’empêcher l'arrivée de nouveaux migrants. Il y en a 90 qui arrivent chaque jour. Alors ouvrons de tels centres... et pas qu'à Paris, partout en France ! » - Pascal Julien, conseiller de Paris du 18e arrondissement, et originaire du quartier de la Chapelle.

#WorldRefugeeDay : A la Porte de La Chapelle, nous allons à la rencontrons des #réfugiés.

Pour un accueil digne, la mobilisation continue. pic.twitter.com/WZ0y1EHk3Q — Groupe écolo Paris (@ecoloParis) June 20, 2017

L'urgence est d'autant plus criante qu'avec l'été, la Méditerranée se calme et les réfugiés la traverse donc plus. Or, les écologistes s'inquiètent que le gouvernement n'ait annoncé aucun dispositif d'urgence pour les prochaines semaines.