Migrants : près de 1.300 traversées illégales de la Manche lundi, un record selon les Britanniques

C'est un nouveau record selon le gouvernement britannique. Quelque 1.295 migrants ont traversé la Manche lundi 23 aout, sur de petites embarcations pour rejoindre les côtes anglaises. Ils sont montés à bord de 27 bateaux. Le précédent record de traversée de la Manche en une journée remonte à l'année dernière : 1185 avaient atteint les côtes britanniques au mois de novembre.

Depuis le début de l'année, 22.670 migrants ont effectué ce voyage périlleux d'après le décompte de l'agence Press Association. Ils étaient seulement 12.500 à la même date l'an dernier, selon le même organisme. En 2021, 28.500 personnes ont réussi à traverser la Manche et entrer au Royaume-Uni. Ce qui est un record depuis l'envolée de ces traversées en 2018 face au verrouillage croissant du port français de Calais et du tunnel sous la Manche.

Selon un récent rapport parlementaire britannique, le nombre de traversées illégales de la Manche pourrait atteindre cette année 60.000 personnes alors que le gouvernement britannique a fait du sujet une priorité depuis le Brexit et verse des millions de livres à la France pour l'aider à renforcer la surveillance des côtes et multiplie les mesures pour durcir l'accueil des migrants.

Des conditions météorologiques favorables

D'après William Feuillard, coordinateur de l'association Auberge des migrants basée à Calais, les condition météorologiques clémentes des derniers ont favorisé le passage d'un plus grand nombre de personnes. Face au nombre toujours plus important de personnes tentant la traversée l'association déplore "les moyens financiers colossaux déployés par le Royaume-Uni pour surveiller une côte" qu'elle juge bien top étendue pour pouvoir être surveillée efficacement. L'association appelle à réfléchir sérieusement à la mise en place "de voies de passage sûres et légales" afin que les personnes voulant franchir la Manche "ne soient plus obligées de remettre leur vie dans les mains de passeurs" toujours plus équipés et nombreux.

Londres a conclu un accord très controversé avec le Rwanda pour envoyer dans ce pays d'Afrique de l'Est les demandeurs d'asile arrivés illégalement sur le sol britannique. Aucune expulsion n'a encore eu lieu vers le Rwanda. Un premier vol prévu en juin a été annulé après une décision de la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH). Mais les candidats à la succession de Boris Johnson, Rishi Sunak et Liz Truss, ont tous deux promis de poursuivre cette politique.

Autre revers dans la politique migratoire britannique, le gouvernement vient de renoncer à son projet de convertir une ancienne base de l'armée de l'air du nord de l'Angleterre en centre pour demandeurs d'asile, comme cela se fait en Grèce.

Au moins 203 personnes sont mortes ou ont été portées disparues, en mer ou sur terre, en tentant de rejoindre l'Angleterre au départ du littoral nord de la France depuis 2014, dont 27 en une seule journée fin 2021 dans un naufrage, selon l'Organisation internationale pour les migrations.