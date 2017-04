Migrants : un match de foot solidaire entre l'US Créteil et des mineurs isolés étrangers

Ce mercredi après-midi, l'association France Terre d'Asile et l'US Créteil Lusitanos ont organisé un match de foot entre les moins de 17 ans du club et une dizaine de mineurs isolés étrangers. Un moment de sport et de rencontre pour oublier le quotidien souvent difficile des jeunes migrants.

C'était plus qu'un match entre deux équipes de jeunes du même âge. C'était une rencontre. Ce mercredi, l'US Créteil Lusitanos et l'association France Terre d'Asile ont organisé une après-midi foot entre les moins de 17 ans du club et une petite dizaine de mineurs isolés étrangers.

Le foot comme langue universelle

Une heure de jeu, un échange de maillot et un goûter pour faire découvrir aux footballeurs le parcours difficile de leurs adversaires du jour. L'occasion aussi pour les jeunes migrants de sortir de leur quotidien : des Irakiens, des Afghans, des Égyptiens, des Soudanais, tous ont joué le jeu, au-delà de la barrière de la langue. Ce mercredi, le football était langage universel.

A la fin du match, les deux équipes ont échangé leurs maillots © Radio France - Lucas Valdenaire

La preuve, en entrant sur le terrain de foot intérieur, pas besoin de parler : tout le monde connaît le rituel. On se serre la main et on sourit pour la photo d'équipe. Du côté des maillots blancs, on est plutôt confiants : "on va gagner, c'est sûr". Lui est né en Egypte il y a 17 ans. Il est passé par l'Italie pour rejoinder sa famille en France. Le voilà désormais, attaquant titulaire pour France Terre d'Asile : "je jouais tout le temps en Egypte quand j'étais petit."

"Un moment d'émotion"

Les shorts bleus, eux, n'ont pas hésité une seule seconde avant d'accepter le défi. A l'image de Yohan, il joue à Créteil depuis 11 ans :

Ils ont vécu des choses vraiment difficiles. Alors que nous, on on a tout eu. C'est un moment ensemble, un moment d'émotion pour eux.

Et sur le faux gazon, la communication n'est pas un problème :

Les gestes et le regard suffsenit : le foot c'est dans le pied, pas dans le langage.

Comme le rappelle Hicham Hadari de la section amateur de l'US Créteil, "pas besoin de parler français pour se faire comprendre sur un terrain de foot."

Une règle : tacle interdit ! © Radio France - Lucas Valdenaire

Malgré le premier but concédé par ses jeunes footballeurs, Yves, l'entraîneur des Cristoliens reste bon joueur : "s'ils sortent du foyer et s'ils viennent jouer au foot, c'est pour se libérer l'esprit, ça leur fait du bien."

Avec mes joueurs, ils vont peut-être se recroiser et se dire bonjour !

Le besoin de voir du monde et de renouer du lien social, Hakim peut en témoigner. Il est intervenant social à la maison Estrella de Créteil pour accompagner les mineurs isolés étrangers : "vous savez, il y a le manque du pays, des moments de moins bien."

Des jeunes ont perdu leurs familles dans la traversée de la Méditerranée et des plaies ne se sont pas refermées. Au delà du plaisir de jouer au foot, il y a le besoin d'oublier ses soucis.

Ce mercredi après-midi, les blancs et les bleus ont fait match nul 3 - 3. Conséquence : une seconde manche est déjà annoncée au mois de juin.