Migration : quelle est la situation à la frontière franco-espagnole, en Haute-Garonne et en Ariège ?

Alors que les relations franco-britanniques se tendent autour de la question des migrants la rédaction de France Bleu Occitanie a voulu savoir si la chaîne pyrénéenne en Haute-Garonne et en Ariège étaient des points d'entrée pour les réfugiés ? Et bien il semble que non.

Ni en Ariège, ni en Haute-Garonne

D'après la CIMADE, association qui défend les droits des personnes réfugiées, les points d'entrée sur la chaîne pyrénéenne sont autour d'Hendaye au Pays Basque et de Cerbère dans les Pyrénées Orientales.

L'idée que des migrants passeraient les cols en Haute-Garonne ou en Ariège est une idée fausse. A Foix comme à Luchon les guides de montagne ne constatent aucun mouvement. Le seul événement marquant c'était en janvier quand le groupuscule d'extrême droite Génération Identitaire aujourd'hui dissous a manifesté au col du Portillon. Le président du bureau des guides de Luchon affirme que les migrants ne sont jamais passés par là, il ajoute "qu'avec les conditions hivernales qui s'installent depuis deux-trois semaines, c'est strictement impossible". et il dit ne pas comprendre la fermeture du col du Portillon depuis le 5 janvier officiellement pour lutter contre le terrorisme et contrôler les frontières.

Toulouse comme point de passage

En revanche, Toulouse est bien un point de passage explique le président de la CIMADE en Haute-Garonne.

La permanence de l'association reçoit chaque semaine une dizaine de migrants, en provenance de Guinée et d'Algérie notamment, essentiellement des hommes seuls et souvent mineurs relate Pierre Grenier : "d'abord parce que Toulouse est une préfecture de Région où quelque soit l'endroit où vous vous trouvez vous êtes obligé de venir pour faire le dépôt d'une demande d'asile" et parmi les autres raisons il ajoute : "alors que pas mal de personnes qui entraient par Hendaye poursuivaient leur chemin vers Bordeaux, Paris et Calais, les parcours ont changé ces derniers temps, les personnes viennent beaucoup plus vers Toulouse pas forcément pour y rester mais pour y prendre des renseignements". Une situation qui s'explique en partie selon le président de la CIMADE 31 "par la politique de la préfète de Gironde qui a des attitudes extrêmement dures vis à vis des personnes migrantes". Pierre Grenier donne en exemple : "des fermetures de lieux de vie sans proposition de relogement". Un élément qui selon la CIMADE n'est pas suffisant pour expliquer la situation.