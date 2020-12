Miiss France : déception pour les fans d'Illana Barry

Illana Barry, miss Languedoc Roussillon et miss Beaucaire

La Normande Amandine Petit a donc été élue Miss France 2021 ce samedi 19 décembre. Pour Illana Barry, l'aventure s'est malheureusement vite terminée. Miss Languedoc-Roussillon, qui est aussi Miss Beaucaire (Gard), a été éliminée dès le premier tour, et n'a pas été retenue parmi les quinze finalistes. Sur les réseaux sociaux, la gardoise fait le bilan de son concours : "Que dire? Je suis déçue, oui, mais l’aventure en elle même a été une très belle expérience. Passer des rires aux larmes mais avec le sourire c’est ça être une Miss, pas de top 15 pour le Languedoc Roussillon cette année encore...Merci à vous qui vous êtes mobilisés, qui vous êtes réunis pour regarder l’émission et qui avez joué le jeu du partage notamment sur les réseaux sociaux. Je reçois énormément de messages de soutien et je vous en remercie."

"Je tiens tout de même à féliciter l’ensemble des candidates, qui dit centenaire d’exception dit Miss Régionales d’exception" Illana Barry

Sur les réseaux sociaux, ses fans sont eux aussi très déçus, très étonnés notamment qu'elle n'ait même pas été retenue parmi les quinze finalistes.

