PHOTOS - Michaël Guigou, médaillé d’or olympique, en visite au club de handball d’Apt, sa ville natale

Michaël Guigou était de retour dans sa ville natale ce mercredi après-midi et dans le gymnase qui porte son nom, il a effectivement montré sa médaille d'or. Signature d'autographes et "selfies" à la chaîne : le succès a été total. Les handballeurs en culotte courte d'Apt étaient impressionnés.

"Ça a été une après-midi mémorable !"

Les enfants, qu'ils soient inscrits au club de hand aptésien ou venus du centre aéré, ont fait la queue pour approcher la star et le moins qu'on puisse dire c'est que le capitaine "en or" de l’équipe de France de hand s'est prêté au jeu avec générosité. Sur le panneau à son effigie qui trônait en bonne place au cœur du gymnase, on pouvait lire ce palmarès incroyable : médaille d'or à Pékin, médaille d'or à Londres, médaille d'argent à Rio et médaille d'or à Tokyo.

Quand Mikaël Guigou rend visite à l'école de hand d'Apt Copier

Mikaël Guigou et ses jeunes fans. © Radio France - Jean-Pierre Burlet