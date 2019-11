Militaires décédés au Mali : les hommages franc-comtois se succèdent

Franche-Comté, France

Treize militaires français de l'opération Barkhane sont morts lundi soir au Mali dans une collision accidentelle de deux hélicoptères. Ils étaient originaires de Pau, Gap, Varces et Saint-Christol, indique le ministère des Armées dans un communiqué ce mardi. En Franche-Comté, les hommages se succèdent pour célébrer leur mémoire.

Dans le Doubs

Frédéric Barbier, député LREM du Doubs dit apprendre la disparition de ces soldats "avec effroi et beaucoup d'émotion".

Le maire de Besançon a rendu hommage aux treize militaires dans un communiqué : "Jean-Louis Fousseret souhaite leur rendre hommage et adresse aux familles et aux camarades de ces hommes, ses plus sincères condoléances et son profond respect".

Dans le Territoire de Belfort

Ian Boucard, député LR du Territoire de Belfort, exprime "toutes (ses) condoléances et tout (son) respect aux familles des militaires et à leurs frères d’armes. Reconnaissance éternelle", écrit-il sur Twitter. Florian Bouquet, le président LR du département indique avoir mis les drapeaux en berne.

"Une pensée très particulière pour Pierre Bockel, le fils de mon ami Jean-Marie décédé tragiquement avec ses 12 compagnons ! Aucun mot pour exprimer aujourd'hui ma tristesse et ma colère !", déclare sur Facebook Cédric Perrin, sénateur LR du Territoire.

Le député européen Christophe Grudler, Belfortain, fait part de son "immense tristesse" et indique que dans l’hémicycle du Parlement européen, "les députés s’inclinent devant leur courage et leur sens du devoir. Condoléances à leurs familles et pensées à leurs frères d’armes".

En Haute-Saône

Dans le Jura

Une cérémonie d'hommage aux Invalides doit être organisée dans les prochains jours, a indiqué Florence Parly, la ministre des Armées.