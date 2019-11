Militaires morts au Mali : La mairie de Buros rend hommage au Capitaine Nicolas Mégard

Buros, France

C'est une simple installation à l'entrée de la mairie. Un livret pour écrire quelques mots, une photo, quelques bougies et des dessins d'enfants du village. Buros est en deuil. Les habitants se sont rassemblés mardi soir à l'église pour une cérémonie d'hommages aux sept militaires de Pau morts en opération au Mali, la veille, et plus particulièrement au Capitaine Nicolas Mégard. Ce dernier habitait la commune, avec sa femme et ses trois filles.

Quand il n'était pas en opération, Nicolas assistait à chaque cérémonie du 11 novembre.

Thierry Carrère

La photo qui trône sur la table "résume bien qui il était", selon le maire Thierry Carrère. "Il était fier de son métier, il avait de fortes valeurs. C'était une belle personne, très conviviale."

Habitant de Buros depuis 4 ans

Mardi matin, le maire a pris la nouvelle "en pleine figure".

On voit régulièrement des photos de militaires morts au combat. Aujourd'hui, c'est à notre commune que ça arrive.

Thierry Carrère

Un registre de condoléances est également installé devant les grilles de la mairie de Pau. Les militaires faisaient partie du 5e Régiment d'hélicoptères de combat de Pau.