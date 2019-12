Militaires morts au Mali : une quarantaine d'élèves palois aux Invalides pour assister à l'hommage national

Paris, France

L'hommage national aux 13 soldats morts au Mali la semaine dernière aura lieu ce lundi à 15 heures aux Invalides. Parmi ces 13 soldats, 7 étaient issus du 5e Régiment d'Hélicoptères de Combat (RHC) de Pau. Depuis lors, les hommages se multiplient localement, et pour la cérémonie aux Invalides, une quarantaine de collégiens palois ont été invités à monter à Paris.

Une cérémonie qu'ils vont préparer le matin

Ils seront 22 élèves de l'Immaculée-Conception, et 24 du collège innovant Pierre-Emmanuel. En amont de la cérémonie, ils se prépareront et seront "briefés" par des représentants de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC).

L'Immaculée-Conception a déjà rendu hommage aux militaires, en égrainant leurs noms et en observant une minute de silence dans la cour de l'établissement, autour du Monument au morts, vendredi dernier. Et pour accompagner les élèves aux Invalides, des anciens du 5e RHC, désormais membres du personnel de "l'Immac".

Vivez l'hommage sur France Bleu Béarn

France Bleu Béarn se mobilise et vous propose une émission spéciale à l'occasion de l'hommage national aux Invalides. Dès 14h vous pouvez nous appeler, avant de retrouver notre reporter sur place pour vivre cette cérémonie à 15h.