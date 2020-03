Coronavirus : Milo, bébé né en plein confinement à la maternité de Seclin

Malgré la situation, le petit Milo était pressé d'arriver. Il a montré le bout de son nez avec plus de deux semaines d'avance. Sur la route de la maternité, les futurs parents se sont fait contrôler. Mais évidemment, les gendarmes les ont laissé passer et rapidement car Sarah à eu une contraction au même moment.

Sur place, Rémi a du choisir entre le confinement avec sa petite famille pendant trois jours à l’hôpital ou à la maison. Il a choisi la première option. Et finalement l'interdiction des visites ne lui a pas pesé tant que ça

On voit personne, on entend personne, c'est très calme, et pour le premier enfant c'est pas plus mal. On était dans notre bulle à 3, au moins on a pu mettre en place l'allaitement et le rythme de Milo

Le reportage de Rafaela Biry-Vicente Copier

C'est le retour à la maison qui est un peu plus compliqué à gérer sans visite, surtout celle de sa famille, car forcément Rémi voudrait bien montrer son petit bout, avec ses parents c'est par la fenêtre car ce sont les voisins, et pour les beaux-parents, c'est par vidéo. De quoi faire des stocks de bisous pour l'après confinement. Seule visite la sage femme mais qui est venue avec son masque et le gel hydroalcoolique de rigueur.

Le jeune papa est ravi d'être obligé de faire du télétravail pour vivre au maximum les premiers jours de son bébé, et soutenir sa compagne.

On est vraiment à deux. On peut se mettre en place, prendre nos marques et suivre le rythme de Milo

Comme quoi le confinement n'a pas que du mauvais. Le petit Milo va rester plus longtemps que prévu avec son papa et sa maman réunis dans la même bulle.