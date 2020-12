Mimizan : un site internet pour soutenir les restaurants

Un site internet recense les restaurants proposant des plats à emporter et des livraisons à domicile dans le secteur de Mimizan (Landes). Ce qui permet à la fois d'informer les consommateurs et d'aider les restaurateurs, qui subissent de plein fouet la crise épidémique actuelle.

Alors qu'ils n'ont plus le droit d'accueillir des clients à table, en raison de la crise épidémique, de nombreux restaurants proposent des plats à emporter ou de la livraison à domicile. Mais pour les consommateurs, il est parfois difficile de trouver les informations : quels sont les restaurants qui proposent ces services, quels sont les plats que l’on peut commander ? Les réponses se trouvent sur le site internet jemangeamimizan.fr, qui existe également sous forme d'application sur les téléphones Android.

Il s'agit d'un site gratuit pour les restaurateurs qui s'y inscrivent, et gratuit aussi pour les utilisateurs. Il permet d'obtenir toutes les informations sur les restaurants proposant des plats à emporter ou la livraison à domicile dans le secteur de Mimizan (Landes) : horaires, listes et prix des plats, modalités de livraison ou de retrait, etc.

Le site jemangeamimizan.fr ne permet pas de commander directement en ligne, mais donne le numéro de téléphone des restaurants (ou un lien vers la page Facebook ou le site internet du restaurant) permettant ainsi aux clients de passer commande.

Le site est lancé à l'initiative de deux entreprises locales, le magasin de bricolage Weldom à Mimizan, qui a pris en charge les frais, et la startup Netilien, créée par Kevin Desmidts, qui a conçu le site internet. "Les restaurateurs ont besoin de visibilité pendant cette période, de communiquer différemment de leurs habitudes. On a cherché à les aider, autant que possible, à se soulager de ce poids» précise Kevin Desmidts.