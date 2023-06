Mine de lithium dans l'Allier : le projet de station de chargement inquiète à Saint-Bonnet-de-Rochefort

Didier, Philippe et Christian, habitants et membres du collectif Saint-Bonnet-de-Rochefort pointent du doigt le site potentiel

Dans l'Allier, à Saint-Bonnet-de-Rochefort, à 15 kilomètres d'Échassières où l'exploitation de lithium doit voir le jour en 2028 , c'est la perspective de voir s'implanter la station de chargement de lithium qui inquiète. Le groupe Imerys veut installer un quai de chargement sur la ligne de chemin de fer Gannat-Montluçon, pour traiter, stocker, et charger le lithium sur les rails. Plusieurs sites sont pour l'instant à l'étude.

Pour rappel, à Échassières, le groupe de minéraux industriels Imerys prévoit l'exploitation d'un des plus grands gisements de lithium, d'ici cinq ans. De cette mine est censé être extrait de quoi équiper 700.000 véhicules en batteries électriques par an. Dans cette commune aussi, des habitants inquiets se sont mobilisés.

Habitants et élus mobilisés

"Juste au bout de la rue, vous allez voir notre cadre de vie qui risque de changer du jour au lendemain, si cette implantation se fait", nous explique Didier. Cet habitant du village depuis 25 ans pointe du doigt un champ, "à la place des champs et des arbres, imaginez des bâtiments, des centres de rétention. Tout ce que vous pouvez imaginer de pire, avec une usine de traitement et de chargement de lithium sur la commune." Didier est l'un des 500 membres du collectif de Saint-Bonnet-de-Rochefort , créé quand les habitants ont eu écho du projet, en avril. Depuis, ils ont lancé une pétition , qui enregistre à ce jour plus de 2.200 signatures.

Le projet d'Imerys, c'est de faire venir le lithium d'Échassières par tuyau, pour le traiter à Saint-Bonnet avant de le charger. "On veut comprendre ce qu'ils veulent nous faire, on ne comprend pas pourquoi Saint-Bonnet, on est quand même à 15 km d'Échassières! Ce qui nous fait surtout peur c'est la pollution de l'air. On a l'école juste à côté, le Naturopole avec des obligations environnementales", explique Didier. Son ami Philippe veut transmettre les inquiétudes, "mieux vaut prévenir que guérir", dit-il.

Les élus ont voté contre à l'unanimité, en conseil municipal. "Nous n'avons pas pris cette décision pour leur dire on n'en veut pas, faut aller chez le voisin ! Non, on demande à Imerys de trouver un site plus adapté, plus éloigné des habitations, explique le maire, Henri Giraud. On a le Naturopole, labellisé ISO14001, que font valoir nos entreprises. On est aussi labellisés station verte. Si on a un quai de chargement de lithium, faudrait pas qu'on perde cette appellation."

Dans la commune voisine de Naves, les élus ont aussi voté contre cette implantation à Saint-Bonnet-de-Rochefort. Eux, craignent particulièrement pour les ressources en eau avec l'implantation d'un tel site.

Plusieurs sites encore à l'étude, avec un cahier des charges bien précis, explique Imerys

Pour polluer le moins possible, Imerys rappelle que le transport par rail est crucial. "Parce que le groupe a opté pour une mine responsable. Le rail est le transport qui figure parmi les moins polluants. Il est huit fois moins polluant que le transport par camions", explique Vincent Gouley, directeur de la communication et du développement durable des projets lithium d'Imerys.

Il leur faut donc trouver le meilleur site, le long de la ligne de chemin de fer. Vincent Gouley ajoute que le projet pourrait même être un atout pour la ligne, "dans l'Allier, la ligne Gannat-Montluçon souffre d'un déficit de financement depuis plusieurs années. Cela permettrait de revitaliser le territoire, et de pérenniser l'usage de cette ligne." Ce n'est pas l'avis des habitants et des élus de Saint-Bonnet, qui craignent au contraire que la circulation des trains destinés au transport de lithium gêne les usagers qui utilisent cette ligne au quotidien pour se rendre à Clermont.

"Aucune décision n'a été prise", rappelle Vincent Gouley. En effet, plusieurs sites potentiels sont encore à l'étude et de nombreux critères sont à prendre en compte : "il faut définir l'emplacement idéal de ce futur atelier de chargement. Le site qui sera choisi doit répondre à un cahier des charges très précis, il doit être déjà embranché sur la voix ferré, permettre d'accueillir des installations de filtration, de stockage et de chargement de trains qui font à peu près 20 wagons. Donc il faut une surface de terrain importante. Il faut aussi un terrain plat. Et puis il faut que les futures installations puissent s'intégrer dans l'environnement local. C'est ce que l'on regarde avec l'ensemble des équipes, avant de sélectionner un site."

Imerys attend aussi un accord de la SNCF pour l'exploitation de cette ligne Gannat-Montluçon, pour pouvoir y faire circuler leur train de chargement d'une vingtaine de wagons. Le groupe assure maintenir l'échange et la communication avec les acteurs locaux.