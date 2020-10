Il faut "bienveillance" et "fermeté" envers les mineurs délinquants selon le directeur territorial de la PJJ

700 jeunes au total sont suivis par les services de la Protection judiciaire de la Jeunesse dans le Gard et en Lozère. Ces jeunes sont "en très large majorité des garçons, à 93%", précise le directeur territorial de la PJJ, Gilbert Régès, invité de 7h50 de France Bleu Gard Lozère vendredi 9 octobre. "La plus grande part de ces jeunes, 75 à 80%, _nous ne les voyons qu'une fois en réalité_", poursuit-il. Reste une minorité de ces ados, une quarantaine au total, qui cumulent. Ces mineurs commettent "des infractions de moindre importance" qui nécessitent parfois des mesures éducatives avant poursuite.

Selon Gilbert Régès, si la PJJ ne manque pas de moyens, certaines structures sont plus sensibles que d'autres. Les Centres éducatifs fermés, qui hébergent les jeunes 24h/24 et 7j/7, sont "bien évidemment plus sensibles que les autres parce qu'il faut se positionner de manière bienveillante mais aussi parfois ferme. Et il est vrai que dans ces structures-là parfois, hélas, c'est compliqué".