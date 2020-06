Mineurs isolés à Rennes : l'association Utopia 56 lance un appel à l'hébergement solidaire

Depuis le déconfinement, la justice à repris son cours, et les résultats d'évaluation de minorité de nombreux jeunes étrangers sont tombés. Le 15 juin dernier à Rennes, sur cinq jeunes évalués, deux d'entre eux ont été reconnus comme majeurs et donc remis à la rue. Les trois autres ont pu continuer de bénéficier d'un logement avec l'aide sociale à l'enfance.

L'association Utopia 56, dont la mission première est l'aide aux réfugiés en France, s'inquiète du nombre de jeunes qui arrivent à la rue chaque semaine à Rennes. D'autant plus que les hébergements solidaires pour ces mineurs viennent à manquer :"On a pas eu de nouveaux hébergeurs solidaires depuis quelques temps, alors que le nombre de jeunes remis à la rue lui, augmente", explique Rozenn, la coordinatrice l'hébergement des mineurs isolés en Ille-et-Vilaine pour Utopia 56.

Un appel à la solidarité

Face à ce manque de solution pour mettre à l'abri ces jeunes mineurs, Utopia 56 lance un appel à la population pour aider à les accueillir. "On demande à ce que ça soit un engagement à long terme des hébergeurs citoyens, sinon c'est assez ingérable. Il faut s'engager sur plusieurs mois, on a conscience que c'est très lourd donc nous on s'engage à être très présent au quotidien, on est disponible et on rend visite", précise Rozenn d'Utopia 56.

Pour alléger la charge d'accueil, l'association met en place des réseaux d'hébergeurs solidaires afin de faire en sorte que le jeune soit logé en alternance dans deux ou trois foyers différents.