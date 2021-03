Mineurs isolés : "Ces jeunes ne sont pas uniquement des délinquants"

Ils viennent d'Afrique subsaharienne ou de l'Europe de l'est. Les mineurs isolés étrangers sont plus de 600 dans le département de l'Hérault. Ces jeunes adolescents fuient la misère et leur pays parfois en guerre. Une minorité d'entre eux, environ une cinquantaine, posent de sérieux problèmes en matière de délinquance et de violence notamment à Montpellier. Une fausse image de ces jeunes hommes dénonce le président de l'association UTOA (Un toit pour apprendre). La structure financée par le département héberge 80 mineurs isolés. Elle les accompagne également pour leur apprendre à parler français.

"Je trouve cela tellement injuste." Karim Bouziane est remonté. Le président de l'association UTOA en a marre d'avoir la mauvaise étiquette collée derrière le dos à cause d'une minorité de mineurs isolés violents. "Nous avons des jeunes motivés qui veulent s'en sortir. Ce ne sont pas uniquement des délinquants au contraire. Avant la crise sanitaire, nous étions sollicités par les médiathèques parce que ces jeunes réintroduisaient de la politesse dans ces structures", affirme Karim Bouziane.

"Ils fuient une certaine misère."

Une intégration éclair

Lors de leur prise en charge par l'association, "un compte à rebours est enclenché" jusqu'à leur majorité. "Ils établissent des records du monde. Il doivent faire leur preuve en deux ans : apprendre à lire, écrire, s'approprier la culture et apprendre un métier", insiste le président d'UTOA. Selon Karim Bouziane, ces adolescents ont un taux de réussite élevé : "on est sur du 70-80%. C'est notre réalité. Nous voyons passer les contrats d'apprentissage et les employeurs sont demandeurs".

Ces mineurs isolés étrangers sont d'ailleurs pris en charge par le département dont dépend la protection de l'enfance. Dans l'Hérault, la création d'un centre d’accueil pour ces jeunes adolescents est prévue à la Blanquette, au nord de Montpellier. Une cinquantaine de places seront ouvertes dans des préfabriqués. Le projet est vivement contesté par une partie des riverains qui a lancé une pétition en ligne.