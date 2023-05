Mineurs percutés à scooter à Paris : une marche pour que "cette affaire ne tombe pas aux oubliettes"

Une marche était organisée ce dimanche 7 mai pour demander "vérité et justice" pour les trois adolescents percutés par un véhicule de police le 13 avril dernier après un refus d'obtempérer. La famille en tête, le cortège s'est élancé vers 15h45 de la place de la Réunion dans le 20e arrondissement de Paris. "Justice pour Safyatou, justice pour Salif et justice pour Ilan, stop à la violence", ont scnadé les participants.

"Justice pour Safyatou, Salif et Ilan" ont scandé les participants à la marche de soutien aux adolescents percutés par un véhicule de police à Paris. © Radio France - Sonia Ghobri

"Il faut que les trois policiers soient punis pour leur acte et que justice soit faite. Cette affaire ne doit pas tomber aux oubliettes comme les autres affaires. Et on ne veut pas que d'autres familles subissent ce drame", a déclaré Salya Sakho, le cousin de Safyatou et Salif. Il a tenu remercier tous les élus, les associations et les anonymes venus les soutenir mais il a adressé ses remerciements "particulièrement à Méline qui a été très courageuse".

Témoin des faits, la femme a filmé la scène. Elle assure que "des policiers lui ont demandé de supprimer ses vidéos" ce qu'elle refusée de faire. "On aimerait avoir des Méline partout. Si on a réussi à faire suspendre ces policiers, c'est grâce aux témoignages donc on remercie tous les témoins oculaires", a poursuivi Salya Sakho,

Plusieurs députés, dont les Insoumis Eric Coquerel, Thomas Portes et Sophia Chikirou et l'écologiste Eva Sas, ainsi que la militante contre les violences policières Assa Traoré, étaient présents.

Le 13 avril dernier, ces trois adolescents âgés de 17, 14 et 13 ans ont été blessés alors qu'ils circulaient sur un scooter dans le 20e arrondissement de Paris. La conductrice a refusé un contrôle de police. Trois policiers ont été suspendus. L'un des agents a été mis en examen, il est soupçonné d'avoir volontairement percuté le deux-roues avec son véhicule. Placé sous contrôle judiciaire, il a interdiction d'exercer l'activité de policier, ainsi que d'entrer en contact avec les victimes et les témoins.