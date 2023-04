Mineurs sans papiers : la réquisition du gymnase de Menton levée

Les mineurs non accompagnés hébergés dans le gymnase de Careï vont devoir quitter les lieux. Le maire de Menton, Yves Juhel a obtenu du Préfet des Alpes-Maritimes la levée de la réquisition du gymnase . Les mineurs accueillis quitteront le gymnase demain en fin de journée, jeudi 27 avril.

"Alors qu'on nous prédisait le chaos, je précise qu'aucun problème n'a été signalé, écrit le maire de Menton, et que l'accueil n'a eu qu'un impact limité sur la vie quotidienne des riverains dont je salue la compréhension et la patience."

Les dispositifs d'accueil pour les mineurs sans papiers étant saturés, la préfecture des Alpes-Maritimes avait réquisitionné, mercredi 19 avril, ce gymnase pour héberger les mineurs non accompagnés dans des conditions décentes. "Aux incantations et aux gesticulations de mes opposants qui se sont discrédités alors que l'humanité doit prévaloir sur la récupération politique, j'ai préféré la discrétion et l'action."

"La situation n'est pas réglée"

Si le maire répondait à un accueil d'urgence, il explique que "la situation n'est pas réglée, loin de là". Yves Juhel demande au ministre de l'Intérieur et au ministre de la Justice des moyens exceptionnels "en faveur des Alpes-Maritimes et de Menton en particulier". Les mineurs accueillis dans le gymnase de Menton seront pris en charge par d'autres départements et le ministère de la Justice.

Depuis début avril, le nombre de migrants clandestins qui tentent d'entrer dans les Alpes-Maritimes via la frontière italienne est en hausse selon les autorités. Il y a deux semaines, 110 mineurs étrangers ont été accueillis par les services du Département. Depuis le début de l'année, 1.200 clandestins de moins de 18 ans ont aussi été aidés.