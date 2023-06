Mini-tornade à Flamanville : "15% de la commune touchée" selon le maire, "choqué"

Après le passage d'une mini-tornade dimanche après-midi, le maire de Flamanville fait le point sur les dégâts provoqués sur la commune. Au micro de France Bleu Normandie, Alain Petit évoque "26 maisons touchées, trois agriculteurs qui n'ont plus de bâtiment, les bâtiments ont volé en éclat, des arbres sur les routes... Vous vous rendez compte, c'est 15% des habitations de notre commune qui sont touchées". Le bilan humain est en revanche rassurant, une personne a été légèrement blessée et emmenée à l'hôpital.

L'élu précise que l'épisode a été très violent : "c'est énorme, on a jamais vu ça, c'était soudain, ca a duré très peu de temps, mais extrêmement violent, je pense que ça a duré une minute et demie", témoigne-t-il. Alain Petit qui salue le travail des pompiers "qui ont fait un gros boulot de bâchage sur les maisons. On a réussi hier soir à tout remettre en ordre".

Place ce lundi aux opérations administratives. Le maire va appeler les assurances, et la préfecture pour savoir si la commune va être déclarée en "état de catastrophe naturelle".