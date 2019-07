Nino est né dans la nuit au bord de la route faute de maternité à Die

Crest, France

Il s'agirait du troisième enfant né sur la route depuis la fermeture de la maternité de Die. Une maman a accouché à Crest dans la nuit de lundi à mardi. Dès les premières contractions, cette jeune femme et son compagnon, habitant Ravel dans le haut-Diois, avaient pris la route pour rejoindre la maternité de Valence située à une centaine de kilomètres de leur habitation. Arrivé à Crest, les contractions étant de plus en plus rapprochées, le couple s'est arrêté sur le bord de la route et a prévenu les secours. Nino, 3 kilos 400, est finalement venu au monde, peu après a 0 heures 50 dans l'ambulance des pompiers.

Pour son papa, Guilhem Lamontellerie, "tout s'est bien passé" mais les minutes d'attente dans la nuit au bord de la route ont été très longues à vivre. L'éleveur se demande aussi "ce qu'il se serait passé s'il y avait eu des complications". Pour le collectif de défense de l'hôpital de Die qui interpelle une nouvelle fois la ministre de la santé Agnès Buzyn, "avec une maternité à Die, cet enfant serait né en sécurité avec une sage-femme".