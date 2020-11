Les élèves et enseignants ont observé une minute de silence dans tous les établissements scolaires de France ce lundi matin afin de rendre hommage à Samuel Paty. Le Premier ministre Jean Castex et le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer se sont rendus à Conflans-Sainte-Honorine.

Minute de silence, échanges... élèves et enseignants rendent hommage à Samuel Paty partout en France

Le Premier ministre et le ministre de l'Education étaient avec une classe de CM2 à Conflans-Sainte-Honorine.

Pour cette rentrée hors du commun, les élèves et enseignants ont rendu hommage lundi à Samuel Paty partout en France. Une minute de silence a notamment eu lieu aux alentours de 11 heures dans tous les établissements scolaires, à la mémoire de cet enseignant de Conflans-Sainte-Honorine assassiné le 16 octobre dernier, après avoir montré les caricatures de Mahomet à ses élèves.

Des minutes de silence dans les établissements scolaires

Vers 11 heures, les élèves et enseignants ont observé une minute de silence dans les écoles, collèges et lycées. Avant cela, la "Lettre aux instituteurs et institutrices" de Jean Jaurès a été lue aux enfants dans les salles de classe.

La Rectrice de l'Académie de Reims par exemple s'est déplacée au Lycée Marc Chagall à Reims pour parler aux élèves de la signification de cet hommage.

A Avignon, minute de silence observée après la lecture de la lettre de Jean Jaurès.

Minute de silence au collège Henri Pourrat de Ceyrat, dans le Puy-de-Dôme, et au lycée Follereau de Belfort (Territoire de Belfort), et également au collège Jacques Monod de Laval en Mayenne.

Hommage à Conflans-Sainte-Honorine en présence de Jean Castex

Le Premier ministre Jean Castex et le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer se sont rendus ce lundi matin au collège du Bois d'Aulne, où travaillait le professeur d'histoire, pour échanger avec la communauté éducative. "Ici, Samuel Paty apprenait à chaque enfant de la République à devenir un citoyen libre. Pour lui, pour notre pays, nous continuerons. C'est notre honneur et notre devoir", a écrit sur Twitter le chef du gouvernement.

Jean Castex et Jean-Michel Blanquer se sont ensuite rendus à l'école primaire Le Clos d'en Haut, voisine du collège du Bois d'Aulne, afin d'assister à la minute de silence avec une classe de CM2.

Ils ont également chanté la Marseillaise.

