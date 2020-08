Mios : "j'ai fait un câlin à un arbre"

C'est un moment pour se ressourcer et faire le plein d'énergie. "Les arbres sont des êtres vivants et ils ont beaucoup de choses à nous apprendre" explique Christine Sanchez.

En ce vendredi matin les participants s'enfoncent dans la forêt du côté de Mios. Arrivés sur les rives de la Leyre Christine propose d'abord un réveil musculaire tout en douceur. Puis chacun va devoir choisir un arbre et lui faire un gros câlin. Certains participants s'adossent à un chêne, d'autres enlacent un pin. Annie nous explique ce qu'elle ressent : "c'est du bien être et un profond respect pour la nature. C'est comme une présence en fait".

Chaque arbre est différent ... comme une personne !

- Annie

Et pour les participants qui ont du mal à se connecter Christine donne quelques conseils : "on se connecte avec nos perceptions, coeur, corps, esprit. _Il y a une interaction mais on en a tous plus ou moins conscience"_.

Les inscriptions aux bains de forêt de Christine Sanchez se font dans les offices de tourisme de Lanton, Audenge, Mios, Biganos et Marcheprime. Pour tous les personnels soignants c'est gratuit le vendredi matin.