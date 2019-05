Mios : la principale du collège alerte les parents sur la pornographie à la récré

La principale du collège de Mios vient d'adresser un courrier à l'ensemble des parents. Elle indique que des enfants de 6ème et de 5ème visionnent des vidéos pornographiques dans l'établissement. Elle parle aussi d'attouchements des parties intimes et de masturbation dans la cour.

Mios, France

Les enfants sont confrontés de plus en plus tôt à la pornographie. Au collège de Mios, en Val de l'Eyre, la principale vient d'envoyer un courrier aux 600 parents d'élèves pour les prévenir de pratiques inappropriées dans l'enceinte et à l'extérieur de l'établissement. Le courrier est explicite. Il évoque :"le visionnage de vidéos à caractère pornographique, exhibitionnisme, masturbation dans la cour de récréation et attouchements des parties intimes".

Ces faits concerneraient une quinzaine d'élèves de 6ème et 5ème, soit des enfants de moins de 14 ans. La principale a décidé de prendre des sanctions contre les auteurs et de réaliser des séances d'information auprès des classes concernées. Elle a aussi choisi de prévenir l'ensemble des parents sur cette problématique de l'hyper-sexualisation à l'école et des risques liés notamment à l'usage sans filtre d'internet.

Un extrait de la lettre envoyée aux parents

François Coux, le directeur académique en Gironde (DASEN) estime que la responsable du collège a eu raison d'agir ainsi même si les mots employés dans le courrier ont pu choquer certains parents : "l'école travaille ces problématiques et doit sans doute davantage les travailler." Le responsable académique reconnait que l'école a un rôle à jouer pour éduquer les enfants à la sexualité mais que cette éducation doit forcément passer aussi par un meilleur contrôle des parents.