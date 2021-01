Mirabel : polémique autour d'une nouvelle mairie

Le projet d'une nouvelle mairie et d'une nouvelle salle des fêtes dans le petit village ardéchois de Mirabel perturbe la vie de la commune. Une association d'opposants estime que le bâtiment va défigurer le village médiéval.

Le projet d'une nouvelle mairie et salle des fêtes à Mirabel (Ardèche)

Depuis le mois d'octobre, une association regroupe environ 80 membres dans cette commune de 700 habitants. Tous dénoncent ce projet au coeur du village médiéval.

Une mairie, une salle des fêtes et un restaurant

Le projet est mené par l'équipe municipale dont le maire a été réélu en mars dernier. Il s'agit de remplacer la mairie devenue trop petite, de créer une nouvelle salle des fête et une salle de restaurant.

La mairie actuelle se trouve dans le sous-sol d'une villa. Le maire la juge trop petite pour une commune qui s'est beaucoup développée ces dernières années. Et c'est un peu la même chose pour la salle des fêtes construite pendant la seconde guerre mondiale et qui n'est plus aux normes. Elle ne possède pas de toilettes par exemple.

La nouvelle salle pourra accueillir les habitants pour leurs activité. Gilbert Marcon, maire de Mirabel.

La municipalité a donc présenté un projet global : un seul bâtiment qui abritera la nouvelle mairie, la salle intergénérationnelle selon la définition du maire et un restaurant avec une vue à couper le souffle sur Aubenas et les monts d'Ardèche.

Le projet inséré dans l'existant - Marie de Mirabel

Une opposition déterminée

Les opposants dénoncent eux d'abord un "bloc de béton" qui va défigurer le village même si l'architecte des bâtiments de France a donné son accord. Ils contestent le projet dans son ensemble et estiment que la mairie aurait pu être rénovée et même agrandie. Idem pour la salle des fêtes auquel des habitants sont très attachés puisqu'elle a été construite pendant la seconde guerre mondiale par les villageois.

"Nous n'avons pas été écouté. Il n'y a eu aucune concertation." Jeanine, une des opposantes au projet.

Tout le monde se retrouve sur le projet de restaurant mais les opposants jugent que la structure imaginée par la municipalité ne sera pas rentable.

Les travaux ont pourtant débuté justement par la destruction de l'ancienne salle des fêtes. Le nouveau bâtiment devrait être livré en mars prochain.