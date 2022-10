Mirabelle et Ma Puce, deux juments inséparables sauvées de l'abattoir aux Saintes-Maries-de-la-Mer

Mélissa et les deux juments Mirabelle et Puce

L'histoire débute il y a quelques mois dans une structure de promenade à cheval aux Saintes-Maries-de-la-Mer (Bouches-du-Rhône). Mélissa guide, travaille depuis plus d'un an dans le centre. Elle apprend que deux juments de la cavalerie vont peut-être partir pour l'abattoir. Le propriétaire veut s'en débarrasser. Agées de 16 et 19 ans, Mirabelle et Ma Puce sont proches de la retraite, la salariée décide de lancer une cagnotte en ligne pour récolter 3 300 euros afin de les racheter.

Quand on a essayé de négocier, le propriétaire m'a parlé de prix de boucherie, j'ai vite compris ce qui allait se passer

Grâce à la solidarité, Mélissa a déjà reçu plus de 3 000 euros sur la plateforme en ligne. Elle souhaite offrir une belle retraite à ces juments. Elle en sera officiellement la nouvelle propriétaire dans quelques jours. Mirabelle et Ma Puce partiront l'année prochaine au Mas de Frigoulès, un élevage de chevaux de Camargue, où elles couleront des jours heureux.

Ma puce âgée de 19 ans

Mirabelle âgée de 16 ans

