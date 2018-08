Vous ne savez plus quoi faire de vos mirabelles ? Vous avez déjà confectionné des confitures et des conserves pour tout l'hiver, offert 245 tartes à vos voisins, amis, collègues, et vous vous sentez l'âme d'un bouilleur de cru ? Faire sa propre eau-de-vie, c'est possible, et la réglementation est plus souple qu'ailleurs en Alsace-Moselle. Mais la législation est tout de même très précise.

1. Vous devez être propriétaires de vos arbres

Vous ne pouvez pas acheter des fruits, ou en cueillir sur un terrain qui ne vous appartient pas, et les distiller ensuite. Vous devez pouvoir prouver, grâce au cadastre, que vous êtes propriétaire du verger ou du jardin dans lequel se trouvent vos mirabelliers. Mais un ou deux arbres suffisent à faire une belle récolte : "La Lorraine est le premier producteur mondial de mirabelles, et cette année la récolte est formidable. On peut compter entre 80 et 100 kilos sur un seul arbre", explique Jean-Paul Pruvost, président de l'union des arboriculteurs de Moselle.

2. Si vous voulez distiller vous-même, vous devez adhérer à une association arboricole

Vous avez deux solutions pour distiller vos fruits : soit vous les apportez tout simplement dans une distillerie professionnelle, et vous devrez alors payer la main d'oeuvre en plus des taxes, soit vous adhérez à une association arboricole - il y en a 135 en Moselle, pour environ 8.000 membres. Elle vous mettra alors un alambic à disposition, soit un alambic ambulant qui passe dans les villages, soit un alambic fixe dans ses locaux, et pourra vous prodiguer conseils et assistance.

3. En Moselle et en Alsace, vous pouvez distiller toute l'année

Dans la plupart des départements français, la période de distillation et les horaires sont strictement définis par les services de l'Etat. Mais en Moselle, comme dans le Bas-Rhin et dans le Haut-Rhin : la distillation est autorisée toute l'année, et à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, dans les ateliers publics et privés.

4. Vous devez vous déclarer à la douane avant de distiller...

Dix jours avant la distillation pour un envoi postal, trois jours si vous vous rendez sur place, vous devez en tout cas remplir un document pour déclarer la quantité d'alcool que vous allez produire, le lieu de la distillation, l'endroit où se trouve votre verger...

5. Et vous acquitter d'une taxe !

Si vous êtes un "bouilleur de cru sans privilège" - rappelons que ce fameux privilège n'est plus héréditaire depuis 1959, et s'éteint donc au dernier détenteur, ce qui explique qu'il en reste très peu, vous devrez payer un droit entier d'un peu plus de 17 euros par litre d'alcool pur, sachant que ce droit est réduit de 50% pour les dix premiers litres. Par exemple, si vous produisez 15 litres d'alcool, il vous en coûtera environ 170 euros.

Bonus : Mirabelle de Metz ou Mirabelle de Nancy ?

Sans vouloir relancer la guerre entre la Moselle et la Meurthe-et-Moselle, nous avons posé la question à Jean-Paul Pruvost, et sa réponse est sans appel : "La Mirabelle de Metz est plus petite, mais plus sucrée et plus parfumée que celle de Nancy, donc plus indiquée pour l'eau-de-vie". Mieux vaut donc garder sa cousine meurthe-et-mosellane pour les tartes et les confitures...