Miracle de noël : Tourrettes-sur-Loup paye 3 millions d'euros pour racheter une partie de son patrimoine

Tourettes-sur-Loup parvient à réunir 3 millions d'euros pour racheter le château du Caire et son terrain de 123 hectares

Ce n'est pas un château en Espagne mais plutôt un château pour Tourettes-sur-Loup. La municipalité rachète le château du Caire et son terrain de 123 hectares pour 3 millions d'euros.

"J'ai vu des pleurs"

Le château du Caire est un des emblèmes de Tourettes-sur-Loup et du département, un lieu traditionnellement ouvert au public, très prisé par les randonneurs et les promeneurs du week-end. Placé en vente, un milliardaire, producteur de films aux Etats Unis, avait signé un compromis et déjà commencé à fermer tous les accès au domaine, ce qui a provoqué la colère des amoureux du lieu.

Mais le 24 décembre, coup de théâtre le maire Frédéric Poma annonce avoir trouvé les 3 millions et fait valoir son droit de préemption : "Nous ne pouvions pas laisser notre patrimoine comme ça. Lorsque nous avons annoncé que nous allions racheter le domaine, pour la première fois en 15 ans le conseil municipal a été applaudi. A la fin de la réunion, des habitants sont venus me voir les larmes aux yeux"

Comment le maire a-t-il trouvé les 3 Millions d'euros ?

L'Etat, la région, le département, la Casa, tous ont mis la main à la poche. Au bout de six mois de concertation, une solution financière est trouvée. Tourettes-sur-Loup et son maire s'offrent le domaine. Frédérique Poma aimerait développer l’agriculture, privilégier le circuit court, rénover l'intérieur du château également, mais pour lancer ses projets, il faut encore trouver de l'argent. Le maire a lancé un financement participatif, déductible à 60 % des impôts. Nous pouvons tous faire un chèque à la municipalité pour financer une partie des projets.

D'importants travaux sont à prévoir pour remettre le château en état, sa rénovation couterait au minimum 1 million d'euros .