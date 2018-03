Paris, France

Martine avance parmi les milliers de personnes, présentes ce mercredi 28 mars sur la place de la Nation, rose blanche à la main et larmes aux yeux. "Je viens par solidarité. Je trouve que c'est un geste abominable envers une petite grand-mère de 85 ans."

L'inquiétude face à la violence

Ce qui est arrivé à Mireille Knoll inquiète cette habitante du 11ème arrondissement parisien.

Demain, ça peut être quelqu'un d'autre et la spirale continue et c'est terrible. - Martine, une habitante du 11ème arrondissement

L'octogénaire a été tué à son domicile, d'abord à coup de couteau, puis son corps a été brûlé, avant d'être retrouvé vendredi 23 mars. Deux jeunes hommes sont mis en examen pour "homicide volontaire à caractère antisémite".

Dans cet arrondissement, ce meurtre résonne avec celui de Sarah Halimi, seulement un an auparavant. C'est pour ça que Sabine est descendue dans la rue. "Je suis là parce qu'en 2018, en plein coeur de Paris, on assiste à des événements effroyables, des choses qu'on ne pensait plus jamais revoir un jour en France, et que donc on commence à avoir des craintes, pour nous, pour nos enfants, et pas seulement les Juifs."

"Je ne peux plus supporter cette barbarie, confie Rachel, une amie de Mireille Knoll. On ne peut pas tuer des gens comme ça. On l'a tailladée et ce n'était pas assez. On l'a brûlée..."

Il faut arrêter. Il faut arrêter ça. On n'en peut plus. On n'est pas tranquilles. - Rachel, une amie de Mireille Knoll

"Moi, je sais que d'ici quelques années je partirai là-bas en Israël parce que je ne peux plus supporter la barbarie d'ici parce que j'ai trop peur, pleure-t-elle. Malheuresement, c'est ça qu'il faut faire pour sauver sa vie, c'est partir en Israël."

Des centaines de personnes rassemblées sur la place de la Nation à Paris pour rendre #hommage à #MireilleKnoll#marcheblanchepic.twitter.com/qfKvZV8qmO — France Bleu Paris (@francebleuParis) March 28, 2018

Pas au nom de l'islam

Pendant la marche entre la place de la Nation et le logement de la victime, boulevard Philippe Auguste, des pancartes s'élèvent au-dessus des têtes. "Y'en a marre !" "Touche pas à mon pote." "En France, on tue des grands-mères parce qu'elles sont juives."

Soudain, la Marseillaise résonne, chantée par l'Union des étudiants juifs de France. Message d'union derrière les valeurs de la République. Fouzia tient une pancarte en trois langues : "Paix, shalom, salam". Le mot "paix" en français, en hébreu et en arabe. Un symbole important pour cette musulmane. "Je suis vraiment meurtrie et je ne comprends pas qu'on puisse faire de tels actes au nom de l'islam."

L'islam, c'est une religion de paix qui demande aux gens de vivre ensemble, de se respecter les uns les autres. - Fouzia

D'ailleurs, à la fin de la marche, rabbins, imams et élus de la République déposent, ensemble, des fleurs devant l'immeuble de Mireille Knoll.

"Y en a marre", "Touche pas à mon pote"... les pancartes lors de la marche blanche à Paris en hommage à #MireilleKnollpic.twitter.com/flGEpaZUEX — France Bleu Paris (@francebleuParis) March 28, 2018

Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen exfiltrés

Dans la foule, toutes les confessions religieuses sont représentées. Nombre d'élus ont aussi répondu à l'invitation du Crif et de la famille de Mireille Knoll : Malek Bouthi, Christophe Castaner, Gérard Collomb, Anne Hidalgo, Françoise Nyssen, Marlène Schiappa, Manuel Valls et bien d'autres.

Deux personnalités politiques sont mal accueillies : Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Le leader de la France insoumise d'abord, accueilli par des huées.

"Dégagez !" "Honte à vous !" "Le chien, il a daigné venir !" "Mélenchon dehors"

Jean-Luc Mélenchon est violemment bousculé par une quarantaine de personnes. Les forces de l'ordre finissent par l'exfiltrer. Mais il tient à rester calme. "Le sujet de la manifestation, c'est pas moi. C'est cette femme assassinée par des violents et des barbares, et la nécessité de montrer que toute la communauté nationale serre les rangs, manifeste de la compassion, de l'amour."

Marine Le Pen doit aussi être exfiltrée. Avant de partir, la présidente du Front national critique la position du Crif, qui a annoncé qu'elle - comme Jean-Luc Mélenchon - n'était pas la bienvenue pendant la marche blanche. Une "manoeuvre politique" selon elle. "Mais ça ne nous empêche pas d'être là, d'autant plus que le fils de Madame Knoll a considéré que tout le monde devait être là."

Daniel Knoll, l'un des fils de la victime, a en effet déclaré mercredi matin que "le Crif fait de la politique, et moi, j'ouvre mon coeur, à tous ceux qui ont une mère". Mercredi soir, après la marche blanche, il a d'ailleurs regretté les débordements à l'occasion de l'arrivée de ces deux personnages politiques.