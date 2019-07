Miro le chien d'accompagnement social devenu indispensable au foyer mutualiste de Châtillon-sur-Seine

Châtillon-sur-Seine, France

Miro est un labrador de trois ans, une grosse boule de poils, qui est devenu quasiment indispensable dans la vie des résidents du foyer mutualiste Henri-Baillot à Châtillon-sur-Seine. Miro n'est pas un chien comme les autres, c'est un chien d'accompagnement social. Il est arrivé ici en novembre dernier et intervient une trentaine d'heures par semaine. "Sa présence apporte une autre dynamique et notamment pour les levers des résidents. Quand Miro vient les réveiller dans leurs chambres, ils partent de bon pied pour la journée" explique Sophie Gerriet, éducatrice spécialisée au foyer mutualiste.

Pour Céline Gasser est assistante éducatrice et sociale au foyer, la présence de Miro a apporté beaucoup aux résidents. Copier

Un chien formé à la médiation sociale

Miro a été formé depuis son plus jeune âge, par l'association Handi'Chiens, et il est arrivé en novembre 2018 dans le foyer. Mais les bénéfices ont été immédiats pour les résidents, souligne Agnès Cortot, la directrice de l'établissement "c'est un mieux être, de la sérénité pour eux et puis on réussit grâce à lui à désamorcer un clash du quotidien sans les paroles mais juste par sa présence."

La compagnie de Miro est très appréciée des résidents du foyer mutualiste Henri-Baillot à Châtillon-sur-Seine. © Radio France - Stéphanie Perenon

Son rôle, être de bonne compagnie

Sa mission première c'est d'offrir une compagnie aux résidents. Sans contrainte ni obligations de faire quelque chose de particulier. Les uns comme les autres, sont libres de se rencontrer ou pas. Mais Miro ne laisse personne indifférent au foyer et depuis son arrivée "il apporte beaucoup de joie aux résidents mais aussi à l'équipe d'éducateurs", poursuit la directrice.

Miro a été formé pour faire de l'accompagnement social mais pas dans n'importe quelles conditions rappelle Agnès Cortot, la directrice du foyer mutualiste Copier

"Miro c'est mon collègue, mon binôme au travail" - Céline Gasser, assistante éducatrice et sociale au foyer

Car c'est bien un travail qu'exerce Miro au foyer Henri-Baillot, "il a droit à des congés payés, c'est mon binôme, mon collègue", sourit Céline Gasser. L'assistante éducatrice et sociale au foyer, est responsable de l'animal, qui dort chez elle tous les soirs, même s'il reste la propriété d'Handi'Chiens. "Une fois qu'il a enlevé sa cape, il redevient un chien comme les autres, on fait des câlins mais tout en gardant sa sensibilité d'Handi-Chiens, donc ce n'est que du bonheur à la maison aussi."

Le foyer mutualiste Henri-Baillot à Châtillon-sur-Seine est le seul en Bourgogne à faire intervenir un chien accompagnement social. © Radio France - Stéphanie Perenon

Un dossier pour un deuxième chien a été déposé

Le coût d'un chien comme Miro c'est environ 3000 euros par an, pour l'entretien, le vétérinaire et les stages auprès d'Handi'chiens, du coup pour financer ce projet de deuxième chien d'accompagnement social, réclamé par les résidents mais aussi leurs familles, le foyer organise de nombreuses actions pour financer l'arrivée de ce deuxième chien. Il y a eu un loto en avril dernier et l'établissement souhaite vendre des décorations fabriquées par les résidents sur le marché de Noël de Chatillon-sur-Seine. Les bénéfices de la vente seront tous reversés aux projets Handi'Chiens du foyer.