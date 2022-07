Miroir d'eau à Montauban : des touristes conquis, des Montalbanais partagés

Depuis la mi-juillet, les parcs et jardins de Montauban, dans le Tarn-et-Garonne, sont ouverts 24h/24 et surtout, après plus d'un an de travaux, un miroir d'eau a été installé sur la place Nationale, lieu emblématique de la ville. Les brumisateurs, les jets d'eau sont actifs de 9h à 23h pour rafraichir l'air mais aussi les touristes et les habitants.

Des touristes contents de se rafraîchir, des habitants circonspects

Les différents voyageurs rencontrés sur cette place par France Bleu Occitanie se disent ravis de cet espace. Certains n'hésitent pas à mettre les pieds dans l'eau, comme Jack, venu des Pays-Bas, qui, en anglais, se dit heureux et conquis. Suzanne de Lyon, sourire aux lèvres, regarde les enfants s'allonger dans l'eau "sans risque de se noyer. C'est une piscine sans être une piscine". Laurence, originaire de Bordeaux elle considère que c'est quand même moins beau, moins impressionnant que dans sa ville et se demande si l'hygiène est respectée, mais rapidement elle lâche dans un sourire : "C'est quand même pas mal du tout!"

Si les enfants eux sont tous aux anges, sourires aux lèvres, parfois même allongés dans l'eau, beaucoup d'adultes Montalbanais sont un plus circonspects. Anne "demande à voir comment cela va vivre hors saison". Elle regrette aussi de ne plus pouvoir traverser la place comme elle avait l'habitude de le faire. Jean-Claude, qui vit dans la cité d'Ingres depuis 50 ans, aurait aimé que le marché (qui avait été progressivement déplacé) reste là ; "c'était un esprit rural sympathique". La mairie dit de son côté vouloir promouvoir "l'élégance et la sobriété", grâce à une charte d'occupation de la place Nationale, adoptée fin mai 2022 en conseil municipal. Elle a laissé six mois aux commerçants pour harmoniser le mobilier (chaises et tables) dans le respect de cette charte. La Ville a mis des parasols à disposition en investissant 254. 000 euros.

Des interdictions sous peine d'amende

L'accès a ce miroir d'eau a été règlementé par un arrêté du 18 juillet dernier. Il est interdit de porter un maillot de bain, de jouer au ballon, de porter des chaussures dans l'eau. Interdit aussi à tout véhicule de stationner ou aux animaux de se balader sur le carreau, même tenus en laisse. Ces consignes sont placardées sur les quatre coins de la place et ceux qui ne les respectent pas risquent une amende de 150 euros.

Trop de restrictions tuent les restrictions. - Khaled, Montalbanais réprimandé par la police municipale car sa fille de 18 mois se baignait nue dans le miroir d'eau

Ceci étant, la police municipale semble pour l'instant assez compréhensive. Khaled, un Montalbanais, qui est déjà venu plusieurs fois avec ses enfants raconte à France Bleu Occitanie : "On s'est fait réprimander car notre petite d'un an et demi était toute nue. La police nous a dit que ce n'était pas possible car c'est un site classé. Il faut avoir une juste mesure, s'il y a de l'eau c'est pour se rafraîchir. Trop de restrictions tuent les restrictions." Effectivement, les couverts, c'est à dire les passages abrités qui font le tour de la place, sont classés au titre des Monuments Historiques depuis 1910.

Une place chargée d'Histoire(s)

Cette place Nationale est d'ailleurs un écrin historique de Montauban. Joséphine Ravier, guide depuis huit ans pour l'Office de tourisme a pour habitude de terminer ses visites pour les groupes à cet endroit. Elle détaille avec passion aux visiteurs les changements au fil des siècles : "Cette place existe dès la fondation de la ville (en 1144 ndlr). C'est là où les marchés se déroulaient et on avait trois foires par an sur le carreau, très réputées. On y trouvait des produits d'exception comme de la soie d'Alep. Au XVIIe siècle, deux incendies détruisent des maisons en bois. Elles sont reconstruites en briques et on voûte les couverts. On avait les drapiers au couvert Sud ; couvert Ouest les sabots ; au Nord le blé et à l'Est les fruits." La place Nationale a aussi été blanchie à la chaux. "C'était en 1808 pour accueillir Napoléon qui venait créer le département du Tarn-et-Garonne ; mais il est n'est resté que 24 heures ".