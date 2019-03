Mise sous tutelle de l'hôpital psychiatrique d'Amiens : "Il y a des choses à améliorer"

Amiens, France

" Il y a des choses à améliorer mais on ne peut pas tout accepter". Sébastien Larivière le secrétaire général FO au sein de l'hôpital psychiatrique Philippe Pinel d'Amiens promet d'être vigilant quant aux mesures qui seront prises par l'équipe d'administration provisoire. Une mise sous tutelle effective depuis ce mardi et pour une durée de six mois qui étonne encore le syndicaliste. " A Aucun moment nous avons été prévenus" explique Sébastien Larivière qui regrette une mesure "violente" prise après sept mois de grève d'une partie des personnels et un accord trouvé avec la direction.

13 millions d'euros de déficit cumulé

Trois directeurs issus du monde de la psychiatrie compose la nouvelle équipe administrative provisoire et ils ont six mois pour redresser les finances de l’établissement psychiatrique. C'est "très court" prévient déjà le secrétaire général de Force Ouvrière car l'endettement n'est pas nouveau, il a commencé en 2005 souligne Sébastien Larivière rassuré tout de même par l'engagement de François Maury. L'un des 3 administrateurs provisoires assure que cette mise sous tutelle n'a "aucun objectif chiffré".

La durée d'hospitalisation trop longue selon l'ARS

Pas d’objectif chiffré mais une réorganisation à envisager. La durée d’hospitalisation peut être un levier pour réduire le déficit de l'hôpital psychiatrique Pinel d'Amiens. Mais "77% des hospitalisations se font déjà en ambulatoire" selon Sébastien Larivière qui s'appuie sur le rapport de la Chambre régionale des Comptes. La difficulté c'est le manque de structures extérieures à l'hôpital type CMP, les centres médico-psychologiques où les temps d'attente sont trop longs insiste le syndicaliste. Conséquence selon lui : le patient qui n'a pas été pris en charge revient à l'hôpital avec un temps de guérison plus long.

Les différents syndicats seront reçus individuellement par l'équipe administrative provisoire dans le courant de la semaine prochaine.

L'interview du secrétaire général de FO au sein de l'hôpital psychiatrique Philippe Pinel d'Amiens, Sébastien Larivière est à réécouter ici