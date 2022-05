Miss Alsace : les seize candidates présentées avec des critères de sélection élargis

Top départ pour la campagne 2022 de Miss Alsace. Les seize candidates ont été présentées samedi 28 mai au casino barrière de Ribeauvillé. Et pour la première fois, les critères de sélection ont été élargis pour accueillir de nouveaux profil.

Une mère de famille candidate

Pour cette édition 2022, il n'y a plus de limite d'âge pour pouvoir participer. Elle était jusqu'à présent fixée à 24 ans. Un changement qui a permis à Alizé Gemminger, 26 ans, de pouvoir se présenter : "J'avais déjà fait les sélections une fois et je ne les avais pas réussies. À cause de la limite d'âge, je n'ai pas pu me représenter. Quand ils ont changé la règle, j'ai foncé".

Autre nouveauté : il n'y a plus besoin d'être célibataire pour être élue Miss. Pour la première fois donc, une maman, Victoire Rousselot (27 ans), est candidate au titre de Miss Alsace. "C'est une nouvelle ère et je suis extrêmement fière de faire partie du concours. Ma première motivation c'est d'apporter ce message que je suis maman, que je suis mariée, mais que cela ne définit pas qui je suis. Je suis avant tout une femme libre, qui a des rêves et qui souhaitent accomplir de grandes choses."

Présentation des candidates au Casino Barrière de Ribeauvillé © Radio France - Jules Hauss

Victoire Rousselot, comme d'autres candidates, est également tatouée, ce qui est là encore une première. Un bon dans la modernité nécessaire selon Eddy Vingataramin, le nouveau délégué régional du concours. "C'est un concours qu'on veut résolument moderne. Aujourd'hui toutes les femmes peuvent candidater pour représenter notre région, son savoir-faire et ses sites touristiques".

Tous les critères historiques n'ont pas non plus été abolis. La barre du mètre soixante-dix reste en vigueur pour être sélectionnée. Le concours aura lieu le 10 septembre prochain dans le théâtre de plein air du Parc des Expositions de Colmar.