Miss Aquitaine : découvrez qui sont les deux candidates de Dordogne

Lola Turpin et Audrey Laurent ont été élues Miss Périgord 2023 et 1ère Dauphine Périgord début juillet

C'est la dernière marche avant Miss France. Ce dimanche 3 septembre a lieu le concours Miss Aquitaine à 17 heures au Casino Barrière de Bordeaux. Parmi les dix-huit candidates, il y a bien sûr Miss Périgord et sa première dauphine. Les deux jeunes femmes espèrent repartir avec la couronne et surtout se qualifier pour représenter la région au concours Miss France au mois de décembre.

"C'est notre rêve à toutes", s'enthousiasme Lola Turpin. Celle qui a remporté l'élection de Miss Périgord 2023 au début du mois de juillet ne veut pas s'arrêter là. Même si le stress monte avant de se présenter devant le jury et les 700 personnes dans le public, la jeune femme de 19 ans dit "avoir hâte d'y être" et "s'être bien préparée".

Un palier à franchir

Il faut dire que les candidates doivent franchir un palier pour cette élection. "On nous demande une amélioration, je me suis mise encore plus à fond que je ne l'étais déjà", assure l'habitante de Trélissac. Cette préparation s'articule autour des différentes épreuves. Les deux prétendantes à l'écharpe se sont entraînées à défiler, à prononcer leur discours d'une minute où elles doivent se présenter et à répéter les chorégraphies. "Il y a aussi une préparation physique, ajoute Lola Turpin, moi je vais dans une salle de sport tous les jours".

Pour voter, il faut envoyer "Miss" et le numéro de la candidate au 7 10 36 - Comité Miss Périgord

Sa première dauphine, Audrey Laurent, confie être "partagée entre le stress et la motivation". Elle aussi s'est beaucoup entraînée et va "tout donner pour y arriver". La professeure des écoles de 26 ans dit ne pas avoir été déçue par sa deuxième place à Miss Périgord, d'autant que cette position l'a tout de même qualifiée pour le concours Miss Aquitaine.

"Ramener la couronne en Périgord"

Mais cette fois, elle ne veut pas laisser échapper la victoire. "Il y a une très jolie promo, ça ne va pas être facile, prévient l'habitante de Beaumont-en-Périgord, mais je viens pour gagner". La recette du succès ? Elle aimerait bien l'avoir. Mais selon elle, le principal est de "rester soi-même" et de "s'amuser sur la scène". Celle qui a déjà été première dauphine en 2019, rappelle qu'elle est rentrée dans le "monde des Miss" il y a six ans. "Depuis j'ai grandi, j'ai muri, je veux leur prouver que je suis prête à représenter l'Aquitaine au concours Miss France". affirme la jeune femme. Lola Turpin a le même objectif, même si pour l'instant elle se "concentre sur Miss Aquitaine" et "ne se projette pas pour Miss France".

Les deux représentantes du département espèrent compter sur le soutien des Périgourdins. "On veut ramener la couronne en Périgord !", s'exclame Miss Périgord 2023.

Vous pouvez voter par SMS entre samedi 2 septembre à 20 heures et dimanche 3 à 16 heures 30. Il faut envoyer "Miss" et le numéro de la candidate que vous soutenez au 7 10 36. Lola Turpin est le numéro 16. Audrey Laurent est le numéro 9. 75 centimes + coût du SMS.