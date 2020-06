Les candidates à l'élection de Miss Auvergne 2020 ont jusqu'au 30 juin pour s'inscrire

La Ville de Montluçon lance un appel à candidature aux futures candidates à l'élection de Miss Auvergne 2020. Il ne reste plus que quelques jours pour s'inscrire.

L’élection régionale Miss Auvergne 2020, qui se déroulera le 9 octobre prochain au théâtre Gabrielle-Robinne de Montluçon, a pour objectif d’élire la jeune femme la plus représentative de la beauté et de l'élégance de la région Auvergne. Elle aura ensuite le privilège de représenter notre région à l’élection nationale Miss France 2021. Comme ce fut le cas pour Meissa Ameur, Miss Auvergne 2019,

L’inscription à l’élection régionale est gratuite et possible jusqu’au 30 juin inclus dernier délai. Pour être candidate et s'inscrire, vous devez remplir certaines conditions d’admissibilité :

Pouvoir justifier d’une résidence dans la région Auvergne (Puy-de-Dôme, Allier, Cantal et Haute-Loire)

Être inscrite à l’état civil comme étant de sexe féminin le 1er novembre 2002 et être de nationalité française

Être d’une taille minimum d’1m70 sans talons et pieds nus

Ne pas porter de tatouage visible tel que défini dans la Charte de Déontologie Miss France, ni de piercing ; Ne pas avoir eu recours à la chirurgie plastique ; Ne pas avoir subi de transformations majeures de ses caractéristiques physiques

Ne pas être ni avoir été mariée ou pacsée, ne pas avoir eu ni avoir d'enfant

L’ensemble des conditions d’admissibilité est disponible sur le formulaire d’inscription mis en ligne sur le site officiel, ainsi que la charte de déontologie. Tout dossier d’inscription doit être dûment complété et signé par la candidate, accompagné d'une copie d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois et retourné :

Soit par courrier au Comité Auvergne-Centre Val de Loire, Jean-Jacques Sabourin, 21 route de Châteauroux, 36350 Luant

Soit par email à sabourin36@yahoo.com

Pour tout complément d’information, les futures candidates peuvent téléphoner au 02.54.25.71.58.