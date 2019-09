VIDÉO - Miss Bourgogne 2019 : Sophie Diry, Miss Saône-et-Loire, remporte l'élection

C'est au terme d'un show de plus de 4 heures avec quatre tableaux, les discours de présentation face au public et bien sûr l'inévitable passage en maillot de bain, que Sophie Diry a raflé la couronne de Miss Bourgogne ce dimanche 22 septembre 2019 à Autun en Saône-et-Loire.

Miss Bourgogne 2019 s'appelle Sophie Diry! 21 ans, 1m76, elle est originaire de Saône-et-Loire. Déjà Miss dans son département cette année, Sophie Diry, a été sacrée ce dimanche à Autun. Une élection qui s'est tenue en présence de 1 200 spectateurs salle de l'Éduen. Espérons que cela portera chance à la nouvelle reine de beauté Bourguignonne, c'est dans cette salle qu'en 2012 Marine Lorphelin -future Miss France- avait reçu la couronne régionale en 2012.

Sophie Diry © Radio France - Thomas Nougaillon

Fanta Kida, première Côte-d'Orienne du concours

En tout cas la Saône-et-Loire ne laisse que des miettes aux autres départements puisque les première et deuxième dauphines sont également originaires de ce département. Au total 14 candidates étaient en lice, la Dijonnaise Fanta Kida, première des quatre Côte-d'Oriennes présentes, termine 3e dauphine.

Miss Bourgogne 2020, accompagnée sur scène par Coline Touret, miss Bourgogne 2019, et miss France Vaimalama Chaves © Radio France - Thomas Nougaillon

"Un show entre copines"

Pourtant Sophie Diry ne s'attendait pas à gagner. "Avec les filles on a créé énormément de lien et ce dimanche soir c'était un petit peu un show entre copines. Au point que parfois on oublie presque qu'il s'agit d'une compétition. Au moment des résultats je ne m'attendais pas à gagner. Et donc je suis très agréablement surprise!"

La nouvelle miss Bourgogne et sa première dauphine Chloé Galissi, 19 ans, 1m72, également originaire de Saône-et-Loire © Radio France - Thomas Nougaillon

Les spectateurs ont eu droit à un show de 4 heures en 4 tableaux chorégraphiés © Radio France - Thomas Nougaillon

"J'ai hâte de rencontrer les autres candidates à Miss France!"

Avec la prestigieuse élection de Miss France en fin d'année, c'est un peu maintenant que l'aventure va commencer pour la jeune femme. "Oui, l'aventure va commencer au mois de novembre avec la préparation, le voyage à Tahiti. J'ai hâte de rencontrer les autres candidates et de montrer ce dont je suis capable!"

Pendant le spectacle les miss défilent en maillot de bain, un rendez-vous incontournable de ce genre d'élections © Radio France - Thomas Nougaillon

Élisa-Marie Lamborot, 19 ans pour 1m78, s'est remise d'un cancer. Elle tenait absolument à concourir. L'Icaunaise a ému tout le monde durant sa présentation. © Radio France - Thomas Nougaillon

Élisa-Marie Lamborot, 19 ans pour 1m78, elle s'est remis d'un cancer et tenait absolument à concourir. Elle a ému tout le monde durant sa présentation.

Naïs Grosmaire n'était pas loin à l'applaudimètre

Côté Côte-d'Oriennes, Naïs Grosmaire, 23 ans pour 1m72, est originaire d'Ouges près de Dijon. Elle a été très soutenue par une partie du public. Régulièrement son prénom a été scandé à des moments charnières du concours. Mais ce soutien n'a pas suffi. Elle termine 4e dauphine. "Pour moi être ici c'est déjà une réussite. J'aurais espéré plus c'est sûr mais je n'ai aucun regret. Je me dis que si ce n'était pas mon année, ben ce n'était pas mon année." Naïs Grosmaire regardera tout de même l'élection de Miss France à la TV en fin d'année. "Je vais suivre ce que fera notre belle Sophie et je suis sûre qu'elle va nous représenter à merveille."

Vaimalama Chaves, Miss Tahiti 2018 devenu Miss France 2019 était présente ce dimanche à Autun © Radio France - Thomas Nougaillon

Bye, bye la Bourgogne, cap sur Marseille!

Sophie Diry, originaire de Saint-Agnan dans la région de Digoin, représentera la Bourgogne à l'élection de Miss France. Elle doit avoir lieu au mois de décembre à Marseille. L'élection de Sophie Diry s'est faite en présence de Vaimaiama Chaves Miss France 2019.

Fanta Kida, candidate Côte-d'Orienne, sur scène © Radio France - Thomas Nougaillon

Les candidates à l'élection entre deux tableaux. A gauche en rouge, Fanta Kida. © Radio France - Thomas Nougaillon

Autre Côte-d'Orienne, Naïs Grosmaire d'Ouges © Radio France - Thomas Nougaillon

Laura Bortot a porté elle aussi très haut les couleurs de la Côte-d'Or © Radio France - Thomas Nougaillon

Bertille Blanchet, l'une des 4 Côte-d'Oriennes du concours, ce dimanche à Autun © Radio France - Thomas Nougaillon

Hormis Fanta Kida et Naïs Grosmaire, deux autres candidates de Côte-d'Or concourraient : Bertille Blanchet, 21 ans, 1m78 et Laura Bortot, 18 ans, 1m71. Laura Bortot dont le papa Pascal répond à nos "Trois Idées Reçues" sur les concours de Miss. Vous l'entendrez à 7H18 et 8H45 ce lundi 23 septembre 2019 dans la matinale de France Bleu Bourgogne. Une interview à écouter ou à réécouter en cliquant sur le lien ci-dessous.