Déols, France

Laurie Derouard, 23 ans, a été couronnée Miss Centre-Val-de-Loire hier à Châteauroux. Originaire de Champhol en Eure et Loire, cette jeune sommelière succède donc à Marie Thorin, originaire du Loir et Cher et élue en 2017.

L'élection de Miss France 2019 aura lieu le 15 décembre au Zenith de Lille. L'an passé, la nordiste Maëva Coucke avait été élue Miss France à Châteauroux.