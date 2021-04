Miss Côte basque 2021 organisée ce samedi à Anglet

Jour d'élection ce samedi, à Anglet. Après avoir été annulé l'an dernier, Miss Côte basque fait son retour, pour l'édition 2021. L'événement, est organisé espace de l'océan, à huis-clos, Covid-19 oblige. Onze candidates participent à l'élection, qui malgré l'intervention du président de la République ce mercredi, est maintenue. Mais pour l'occasion, des consignes strictes ont dû être respectées.

Ainsi, toutes les personnes qui auront accès et participeront à la soirée à l'espace de l'océan devront présenter un test négatif. "Cela concerne évidemment les participantes, mais aussi les jurés, les maquilleurs, coiffeurs, habilleurs, résume Juanita Llamas, la présidente du Comité Côte basque. Puis ça ne nous empêchera pas d'être munis d'un masque chirurgical, d'avoir du gel et de respecter la distanciation sociale. Même les micros seront désinfectés après chaque utilisation. Chacun a pris ses responsabilités." Du point de vue de l'organisation aussi : "Nous avons fait en sorte d'avoir le moins de monde possible et qu'on puisse malgré tout aider les candidates à s'habiller, en prenant le moins de risques. On a des personnes qui viendront maquiller le matin ou en début d'après midi, puis qui repartiront. Nous ne saurons pas tous en même temps dans cette salle. Les membres du jury arriveront par exemple en fin d'après midi, etc. On essaye au maximum d'éviter les chassés croisés."

Une "bulle sanitaire" mise en place

La soirée sera retransmise en direct sur la chaîne YouTube de Miss Aquitaine et sur les réseaux sociaux, comme Facebook. "Nous ne sommes ni Sylvie Tellier ni Jean-Pierre Foucault, mais on essaiera de faire de notre mieux !" en sourit Juanita Llamas. "Mais l'on se met à la place des parents, qui d'habitude avaient le bonheur de voir leur fille évoluer sur une scène, avec une jolie robe. Toute l'émotion qui peut se dégager lors de l'annonce des résultats. Mais voilà, on fait une petite diffusion sur les réseaux sociaux et on apportera un maximum chaleur", ajoute Jean-Michel Arrou, vice-président du comité Miss Côte basque. "Il fallait à tout prix qu'il y ait une élection cette année. Après la déception de l'année passée, ça ne pouvait pas durer comme ça. On a besoin de rêve en cette période."

Le public pourra voter pour la première fois et par SMS samedi dès 7 heures, jour de l’élection, en tapant "MISS" au 7 14 15, suivi du numéro de leur candidate favorite.

► Les onze candidates de Miss Côte basque 2021

