Miss Drag Marseille 2022 Vita Banana, et ses Dauphines, Arcy Dalma, The Aria Johns sur France Bleu Provence !

Suite à l'émergence des émissions à succès de Drag Race France et international, Adina Karatcha , 1ère Dauphine Miss Dragshow Lyon 2022 a organisé la première élection de Miss Drag Marseille, un concours réalisé en partenariat avec l'emblématique boite de nuit gay and Friendly de Marseille le New CanCan .

Ce samedi 15 octobre 2022 Marseille a donc vu naître sa première Miss Drag Marseille, sous les yeux d'un public déchainé et ravi.

Les trois grandes gagnantes ont évidemment été conviées à fêter cette victoire et cette fierté, à parler de musique, de danse, de show, de combat, d'oser être soi-même, de tolérance, d'amour et d'amitié sur France Bleu Provence !

Les trois gagnantes du concours Miss Drag Marseille 2022 aux côtés de Mélanie Masson France Bleu Provence © Radio France - Véronique Lopez

Un palmarès haut en couleurs

Vita Banana , Miss Drag Marseille 2022, doyenne du concours, artiste et Patronne du cabaret Du Coq à l'âme à Saint-Mitre les Remparts, a proposé des tenues L.E.G.E.N.D.A.I.R.E.S et un show rempli de classe, de charme, tinté de folie, grâce à un effeuillage à la une de l'actualité sur la célèbre chanson It's oh so quiet de Björk. Sa tenue de tissu en imprimé journal comme un message pour dénoncer l'afflux d'informations dont nous sommes couverts, et dont il faut parfois savoir se défaire.

Vita Banana © Radio France - Stéphanie Defrance

The Aria Johns , première Dauphine 2022, Drag-Queen emblématique du milieu gay, a su ambiancer le public avec son énergie et sa modernité, et se mettre au cœur de la nouvelle scène Drag.

The Aria Johns, © Radio France - Stéphanie Defrance

Arcy Dalma, deuxième Dauphine 2022, artiste de Music Hall, comédien, chanteur, danseur, et Drag-Queen burlesque, nous a éblouis par son humour, sa répartie, un numéro sexy comique, sa voix en live.

Arcy Dalma © Radio France - Stéphanie Defrance

Le final ? Tout en strass pour souligner que sous toutes les étiquettes qui collent encore trop souvent à la peau du monde des Drag-Queens, il y a de l'art, du travail, du savoir-faire, des doutes et des drames aussi, du talent surtout.

