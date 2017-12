Samedi soir on connaîtra le nom de la nouvelle Miss France. L'occasion pour la Normandie de peut-être remporter le titre. Cette année, celle qui représente la région s'appelle Alexane Dubourg. Originaire de Cairon, cette étudiante de 20 ans a toutes ses chances. On fait les présentations.

Tout vient à point à qui sait attendre. Et peut-être que huit ans auront été suffisants ? Le temps pour une nouvelle Miss Normandie d'être élue Miss France (la dernière Miss Normandie à avoir remporté le titre était Malika Ménard en 2010). Cette année, nos espoirs reposent sur Alexane Dubourg, une jeune normande de 20 ans, née à Caen et qui vit actuellement à Cairon. Etudiante en troisième année de droit elle souhaite devenir commissaire-priseur. Un objectif qui pourrait mettre un an de plus à se réaliser car si elle gagne la couronne, elle devra faire une pause dans ses études. Un risque qu'elle est prête à prendre. Nous lui avons posé quelques questions :

Comment est-ce qu'on se sent à la veille du concours ?

"C'est un mélange d'émotions. Il y a beaucoup de stress parce qu'on sait qu'on va être en direct, qu'il ne faut pas se tromper dans les pas et que des millions de téléspectateurs vont nous regarder. Mais c'est aussi l'aboutissement de tout un mois de préparation. J'ai donc aussi hâte de monter sur scène."

Vous représentez la Normandie, j'imagine que vous êtes attachée à la région ?

"Je suis très attachée à la région. Je n'oublie pas que c'est la Normandie que je dois représenter. C'est l'avantage de porter des costumes régionaux sur scène, ça permet de mettre en avant notre région. Ça fait plusieurs années que la Normandie n'a pas remporté le titre et tel que je vois les choses, il ne s'agit pas que de moi, c'est toute la région qui porte un titre. Donc j'aimerais vraiment que la région se mobilise pour pouvoir rapporter la couronne chez nous. Ca fait de la pub, ça fait du bien et ça me ferait vraiment plaisir."

Avez-vous eu vos parents au téléphone récemment ?

"Je ne les ai eus que trois fois pendant tout le mois et ils me boost vraiment parce que ce n'est pas une aventure facile tous les jours. On est vraiment très pris, on n'a peu de temps pour nous, on n'a pas nos téléphones avec nous la journée mais seulement le soir, on rentre très tard des répétitions, on dort et le lendemain c'est reparti... Alors heureusement qu'ils sont là pour nous redonner beaucoup de courage."

Quelle est votre principale qualité et votre principal défaut ?

"Mon principal défaut c'est que je suis très gourmande. Et ma principale qualité c'est que les gens disent de moi que je suis courageuse, que je ne lâche rien."

Le concours de Miss France est souvent critiqué, certains disent qu'il est dépassé, quelle vision avez-vous de ce concours ? Avez-vous du recul ?

"Beaucoup de gens disent que c'est un concours superficiel parce que ça ne se base que sur de la beauté, mais ils ne voient que le show où oui nos corps sont montrés. Pendant le mois de préparation ce n'est pas ça du tout. On est jugées sur notre façon de nous exprimer, sur notre relation avec le public, sur le rangement de nos chambres, sur nos bonnes manières, sur le comportement qu'on va avoir à table. Le jury qui choisit les 12 finalistes le fait aussi par rapport à ces critères. Mais oui ça reste un concours de beauté alors il y a une partie physique qui ressort, ce n'est pas le critère le plus important."

Avez-vous une Miss France qui vous inspire ?

"J'admire beaucoup de Miss France notamment Marine Lorphelin, Iris Mittenaere ou Malika Ménard parce que ce sont des filles très déterminées qui parviennent à atteindre tous leurs objectifs."

Les habitants de Cairon - la commune où elle vit - la soutiennent

A Cairon, près de Caen, les habitants soutiennent Alexane. A l'image de la boulangère qui la connaît depuis qu'elle a 12 ans et qui n'hésitera pas à voter samedi soir devant l'émission. Elle a su qu'Alexane avait remporté le concours de Miss Normandie par le grand-père de la candidate. Très émue elle lui a immédiatement envoyé un message de soutien.

Parmi ses soutiens Alexane peut aussi compter sur le maire de la commune, Claude Yver. Lui non plus n'hésitera pas à voter samedi soir : "Avoir le nom de la commune cité pour tel événement ça nous fait quelque chose. Je souhaite à Alexane de réussir."

Mais le plus important des soutiens reste celui de ses parents et Frédérique, sa maman, est très fière d'elle : "C'est son choix mais on la suit bien sûr. Elle vit des choses extraordinaires, c'est une très belle expérience. Je communique régulièrement avec Alexane, elle m'explique comment ça se passe et il faut avoir la tête sur les épaules. Mais elle a un esprit combatif, elle sait à quoi s'attendre aussi et elle est prête à assumer ce genre de situation. _Elle n'a peut-être que 20 ans mais elle sait déjà où elle veut aller_. On est très contents pour elle."

Pour savoir si Alexane va remporter l'élection de Miss France 2018, rendez-vous sur TF1 samedi soir à 21 heures. Le concours a lieu cette année à Chateauroux.