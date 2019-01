Miss France 2019 effectue sa première sortie officielle à Saint-Avold

Miss France 2019 a débuté sa toute première tournée par la commune de Saint-Avold ce samedi. Vaimalama Chaves a pu signer de nombreux autographes et prendre beaucoup de photos à la mairie et à plusieurs endroits de la commune. Même les gilets jaunes ont essayé de participer à la fête.

Saint-Avold, France

C'est désormais presque une tradition. La toute première sortie de Miss France se fait à Saint-Avold depuis 4 ans maintenant. Au programme ce samedi, une cérémonie à l'hôtel de ville, avant une tournée qui est passée par la maison du 3ème âge, un club de sport et Hospitalor. Pour l'occasion, des fans de tous les âges de Vaimalama Chaves avaient fait le déplacement.

Des étoiles dans les yeux

Dès l'arrivée de Miss France, des tas d'appareil photos sont dégainés par l'assemblée pour immortaliser la venue de la plus belle femme de France. Au premier rang, on retrouve Léa, 12 ans, toute fière au moment où Vaimalama Chaves lui a adressé un simple "bonjour". "Je vais garder les photos, les imprimer. Pour que tous mes proches puissent voir ce moment." Juste à côté, Julien est tout simplement tombé sous le charme de la Miss. "Une femme comme ça, on ne peut être qu'amoureux."

Miss France a reçu de nombreux cadeaux lors de son arrivée. © Radio France - Arthur Blanc

Pour le maire André Wojciechowski, c'est une fierté de recevoir sa "candidate favorite lors du concours", mais aussi une chance pour sa ville. "Miss France va nous aider sur le tourisme, dans nos commerces et ailleurs." Pour la faire venir sur place, il a dû débourser une petite somme d'argent, mais "pas beaucoup".

Les gilets jaunes de Saint-Avold avaient tout prévu pour la venue de Miss France. © Radio France - Arthur Blanc

Les gilets jaunes aussi avaient envie de rencontrer Miss France pour prendre une photo avec. Un gilet à son nom était même prévu. Mais ils ont été contraints de rester devant l'hôtel de ville. S'ils voulaient repartir avec un cliché, c'est sans la tenue jaune. "C'est dommage, ça aurait fait du bien pour le mouvement, de se faire représenter", regrette Nicolas, l'un des manifestants.