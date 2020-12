Amandine Petit, Miss Normandie, élue Miss France 2021, une fierté pour les Rouennais

Scotché devant sa télévision ce samedi soir, Daniel confesse "j'ai suivi toute la cérémonie de a à z et j'ai voté pour Miss Normandie toute la soirée parce que c'était la plus belle. Elle n'a pas fait de chichi, elle était naturelle", explique-t-il à France Bleu Normandie. L'élection Miss France 2021 a donc rendu son verdict. Et pour le plus grand bonheur des Normands.

"On est un peu chauvin"

Amandine Petit, 23 ans a été élue grâce à la mobilisation et au vote du public. Et c'est une fierté pour beaucoup de Rouennais. "C'était la fête, ça fait toujours plaisir, on est un peu chauvin dans notre région", poursuit Daniel. "Elle représentera la région pendant un an, c'est chouette", commente Vincent.

Miss France 2021 vient de Bourguébus, près de Caen. Mais là c'est toute la région qui gagne. "Il faut sortir du clivage Basse-Normandie/Haute-Normandie", sourit Guy. Il apprécie ce coup de projecteur sur la région pendant un an "surtout en ce moment, disons que c'est un plus. Un plus sympathique et pour elle, surtout pour elle. En tout cas j'espère qu'elle sera un peu plus mise en valeur que celle de l'an passé qui a subi le contexte sanitaire actuel (Clémente Botino, ndlr)", conclut Guy.

Onze ans après le sacre d'une autre Normande, Malika Ménard, le règne d'Amandine Petit peut commencer. Et elle peut compter sur le soutien de toute la Normandie. "Elle est belle, intelligente, et agréable", décrit Viviane. "On est chanceux quand même la Normandie. Très bon choix ", conclut Pierre en voyant une photo de la nouvelle Miss France.