Miss France 2023 : "Elle réussit tout ce qu'elle entreprend" confie la maman de Miss Rhône-Alpes

Qui succédera à Diane Leyre ? C'est l'élection de Miss France ce samedi soir à Châteauroux. Cérémonie retransmise comme chaque année sur TF1, avec 30 jeunes femmes en lice pour décrocher la fameuse couronne et le titre de Miss France 2023. Ici à France Bleu Pays de Savoie, on est à fond derrière Miss Rhône-Alpes, surtout qu'Esther Coutin, 24 ans, a vécu presque toute sa vie à Passy, en Haute-Savoie.

ⓘ Publicité

Miss France, un rêve de petite fille

"Quand j'avais 7 ans, j'ai regardé le couronnement d'Alexandra Rosenfeld en me disant : 'J'espère qu'un jour, ce sera moi', et maintenant ça y est", explique Esther Coutin dans sa vidéo de présentation . Élue Miss Haute-Savoie en 2017, et première dauphine de Miss Pays de Savoie la même année, l'étudiante en expertise comptable a ensuite fait une pause pour mieux revenir sur le devant de la scène quelques années plus tard.

Notre Miss des montagnes est une fan de sport : escalade, snowboard mais aussi course à pied, natation... Et parfois les deux en même temps. "Un matin lors de mon running à Lyon, je courais sur les quais de Saône mais j'ai trébuché et je suis tombée dans l'eau", nous racontait Esther Coutin sur France Bleu Pays de Savoie en novembre dernier .

"Elle savait qu'elle irait un jour"

Une Miss un peu gaffeuse, drôle et surtout très attachante. Mais qui est aussi une véritable battante. "Miss France, c'est l'aboutissement de plusieurs années de travail", explique Dominique, sa maman. "Elle envoie un message fort, celui qu'on peut réaliser ses rêves, qu'il faut croire en soi, en ses capacités et s'en donner les moyens. Elle n'a jamais lâché ce rêve de Miss France. Elle savait qu'elle irait un jour."

"Esther, c'est une battante et une travailleuse", enchaîne sa maman. "Elle est ambitieuse et elle réussit tout ce qu'elle entreprend. C'est quelqu'un qui fédère énormément et on le voit parce qu'elle a toute une région qui est derrière elle et qui on l'espère va voter pour elle. Elle a pleinement conscience de la mission, du rôle de Miss France et elle est prête à vivre à 1000 à l'heure."