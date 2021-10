L'association "Osez le féminisme", ainsi que trois femmes qui affirment avoir dû renoncer à se présenter au concours car elles ne satisfaisaient pas aux critères exigés par les organisateurs, ont décidé "d'attaquer en justice" la société Miss France et Endemol Production ce lundi.

Miss France : des féministes attaquent le concours aux prud'hommes, le jugeant "sexiste" et "discriminatoire"

Les critères de recrutement des candidates à l'élection de Miss France sont "discriminatoires" et ce concours "sexiste" viole le droit du travail, selon l'association "Osez le féminisme" qui a annoncé ce lundi avoir saisi la justice prud'homale. Trois femmes qui affirment avoir dû renoncer à se présenter au concours car elles ne satisfaisaient pas aux critères exigés par les organisateurs se sont associées à la procédure, intentée devant le conseil des prud'hommes de Bobigny. Les sociétés Miss France et Endemol Production, qui produit la célèbre émission diffusée chaque année en décembre par TF1, sont visées a précisé l'association dans un communiqué.

Clauses discriminatoires

Endemol "utilise des femmes pour fabriquer un programme audiovisuel extrêmement lucratif tout en bafouant le droit du travail", estiment les requérantes. Les candidates à la couronne de beauté ne signent certes aucun contrat de travail avec les organisateurs du concours. Mais leur relation avec Endemol doit bien s'analyser comme celle liant un salarié à son employeur, affirme l'association, qui s'appuie sur une jurisprudence de 2013, concernant le concours "Mister France".

Or, le Code du travail interdit, dans un recrutement, tout critère lié "aux mœurs, à l'âge, à la situation de famille ou à l'apparence physique", a expliqué à l'AFP Me Violaine De Filippis-Abate, l'avocate d'"Osez le féminisme". En conséquence, les requérantes demandent aux prud'hommes de condamner les organisateurs du concours à supprimer de leur règlement ces clauses discriminatoires, comme celles interdisant de fumer en public, ou de porter des tatouages visibles ou des piercings. Interrogée par l'AFP, la société Miss France a refusé de réagir "dans l'immédiat".

"Caricature archaïque"

Reprenant des arguments brandis depuis plusieurs années par de nombreuses militantes, "Osez le féminisme" impute au concours Miss France "un impact négatif et rétrograde sur l'ensemble de la société".

Dans son "rapport annuel sur l'état des lieux du sexisme en France", en 2019, le Haut Conseil à l'Égalité entre les femmes et les hommes (HCE), une instance consultative chargée de conseiller le gouvernement, avait lui-même qualifié le concours Miss France de "caricature archaïque". Il avait dénoncé notamment l'exigence faite aux candidates d'être célibataires et sans enfant, et même de ne jamais avoir été mariées.

Compte tenu des délais de procédure, il y a peu de chances qu'une décision soit rendue avant la prochaine élection, le 11 décembre à Caen.