Miss France 2024 : les candidates seront à Dijon pendant deux semaines

"Je suis ravie que le concours soit organisé à Dijon", souffle Cindy Fabre, directrice du concours national Miss France et bourguignonne d'origine. Ce lundi 3 juillet, accompagnée de Frédéric Gilbert, directeur général de la société Miss France et producteur de l'émission, ainsi que de Miss France 2023, Indira Ampiot, Cindy Fabre a dévoilé les grandes lignes du concours 2024. Pour rappel, la prochaine Miss France sera couronnée au Zénith de Dijon en décembre prochain, dix ans après avoir déjà accueilli l'évènement.

Les Miss à la rencontre des Dijonnais

Pour le comité d'organisation, revenir à Dijon est un grand plaisir. "On garde un très bon souvenir du concours il y a dix ans. On avait mangé au château du Clos de Vougeot avec les Miss et on avait fait plein d'autres visites mémorables", confie Frédéric Gilbert. Cette année, les Miss passeront deux semaines à Dijon fin novembre pour se préparer à la grande soirée. "Elles arriveront dans la Cité des Ducs juste après leur traditionnel voyage à l'étranger. Pendant ces 15 jours, elles iront à la rencontre des Dijonnais à travers diverses activités culturelles et gastronomiques."

Un enthousiasme partagé par Indira Ampiot, actuelle Miss France. "Dijon est une ville magnifique et je suis contente de pouvoir m'y arrêter un peu plus longtemps que d'habitude. J'ai déjà prévu de prendre une grande valise pour ramener plein de pots de moutarde chez moi !" L'évènement est également un beau coup de projecteur pour la ville de Dijon. "Notre ville, notre patrimoine, nos coutumes vont être mis à l'honneur grâce à cette élection, suivie par des millions de téléspectateurs", sourit Nathalie Koenders, première adjointe à la ville de Dijon.